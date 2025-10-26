「この状態でした」かまいたち山内の妻、愛犬のハプニング写真公開「可愛すぎてたまらない」「もう愛おし過ぎて」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんの妻が運営するInstagramアカウントは10月24日、投稿を更新。愛犬の動画や写真を公開し、注目を集めています。
【動画】かまいたち山内の愛犬、キュートなハプニング
動画には、ジェラートピケの毛布のようなものが巻き付いている犬の姿が映っており、眠そうな表情が非常に愛らしいです。また、最後の写真では、ぱっちりと目を開いた表情も披露しています。
この投稿にファンからは、「むぎちゃん 可愛すぎてたまらない」「おとなしくて良いコだねー」「お利口さんなお顔してます」「かくれんぼむぎちゃんかわいすぎますーー」「ちょっともう愛おし過ぎてどうにかなりそうです」と、多くの称賛の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
かわい過ぎるハプニング同アカウントは「目覚ましをかけずにお昼寝をしていて、ふと起きて時計を見たら幼稚園のお迎えの時間で慌てて飛び起きて用意を済ませてむぎに行って来ます！って言おうと見たらこの状態でした」とつづり、1本の動画と3枚の写真を投稿しました。
ベッドを新調同アカウントは6日にもInstagramを更新し、犬用のベッドを新調したことを報告しています。添えられた写真には、ピンクのユニークなモンスターデザインのベッドでくつろぐ犬の姿が写っています。これからも更新が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)