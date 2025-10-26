トランプ大統領立ち会いでタイとカンボジアが和平協定「何百万の命を救った」自らの功績アピール

ASEAN関連首脳会議の場で、トランプ大統領立ち会いのもと、タイとカンボジアが和平協定に合意しました。

一連の会議に出席するため、26日にマレーシアの首都クアラルンプールに到着したトランプ大統領は、出迎えた儀仗（ぎじょう）隊などによる歓迎にダンスで応じました。

会場では、2025年7月に軍事衝突したタイとカンボジアの首相が和平協定に合意し、停戦の仲介に関わったトランプ氏も署名式に立ち会いました。

トランプ大統領:

本当に感動的なことだ。多くの人が不可能だと言ったことを成し遂げた。この和平協定だけで、おそらく何百万の命を救った。

トランプ氏は、わずか8カ月で世界の8つの戦争を終結させた前例のない偉業だと述べ、国際会議の場で自らの功績をアピールしました。

協定には両国があらゆる挑発行為を控えることなどが盛り込まれていますが、国境地帯では停戦後も小競り合いが続いていて、合意の実効性が焦点となります。

会場周辺では、パレスチナ問題でイスラエルを支援するトランプ大統領への抗議デモが行われるなど、厳戒態勢が続いています。