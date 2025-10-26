お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一が２６日放送の関西テレビ「マルコポロリ！」に出演。暴力事件で解散した同期芸人の爐發辰肇┘阿き畛件を暴露した。

この日は「かまいたち」（山内健司、濱家）、「藤崎マーケット」（田崎佑一、トキ）、アキナ・山名文和、元和牛の水田信二の同期芸人６人が集まって、思い出話に花を咲かせた。

そんな中、ＭＣの東野幸治が「山名さん、トリオ組んでて解散して（今は）２人やもんね。トリオの名前なんやったっけ？」と話を振った。

山名が「ソーセージです」と返答すると、隣の席のトキが「暴力事件起こしたんやんね」とポツリ。山名が「今ええねん…」と渋い顔をすると、東野は「いや、ええことないよ」とこの話題を膨らませようとした。

すると濱家が「でも、表に出たんはアレなんですけど、ちょっと前にエグい事件があって…」と割って入り、「大阪の賞レースで決勝のメンバーが記者会見みたいなのに出たときに、初めてそういうところの決勝に上がったから、なんかせなあかんと思って、記者さんズラ〜、カメラがズラ〜のところで、ズボンとパンツ脱いで出して出たんですよ」と山名が下半身を露出したと明かした。

さすがの東野もこれには「え…？」と思わず絶句。濱家は「で、シーンってなって。そのままセンター長に連れて行かれたっていう事件が」とニヤついた。

当の山名は「『なんかやらな』という焦りで脱いで…。『絶対すんなよ、もう』って言われて、『もう一回やれ、ってことかな？』と思ったんで、もう一回やったんです」と猊蕕力∈伸瓩亡戮辰討い燭汎をかいた。

濱家は「それで大阪でも話題になったんですけど、東京でも『ごっついやつおるぞ』ってなって。『記者会見で出したやつがおる』ってなって、『どんな名前やねん』、『ソーセージ』、『それのために名前つけたんか！』って」と爆笑しながら証言していた。

山名がかつて組んでいたトリオ「ソーセージ」は、２０１２年にメンバーの一人が暴力事件で逮捕され（後に不起訴処分）解散。現在は残された山名と秋山賢太がコンビ「アキナ」として活動している。