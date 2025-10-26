お笑いコンビ「かまいたち」（山内健司、濱家隆一）が２６日放送の関西テレビ「マルコポロリ！」に出演。元和牛の水田信二に牴鮖境瓩諒鷙陲遅いとクレームを入れた。

この日はかまいたちと水田のほか、「藤崎マーケット」（田崎佑一、トキ）、アキナ・山名文和の同期芸人６人が集まって、思い出話に花を咲かせた。

その冒頭、ＭＣの東野幸治がかまいたちに「びっくりしたでしょ？」と和牛解散の感想を求めた。

濱家は「びっくりしました。２〜３日前もＮＧＫで一緒やったんですよ。しゃべってたんですけど、そんな話もなく、急に」と回想。続けて「ただ昔からやってる同期なんで、『何も知らずにネットニュースで知るのはアカン』と思ったんやと思うんですけど、ネットニュースに出る２０秒ぐらい前に電話かかって来て。（早口で）『ごめんごめん、今からネットニュースですから。解散すんねん…ピッ』みたいな。既成事実だけ作られたみたいな」とその対応に疑問符をつけた。

水田は「１０何人の同期に狃个襪将瓩辰討覆辰討靴泙辰燭ら伝えたくて、全員に３０秒ずつくらい電話して…」と苦笑いしたが、山内も「僕なんかネットニュースになる数日前に『和牛が危ないらしい』ってうわさを聞いてて、ルミネのスタッフの人から『和牛さんって大丈夫なんですか？』って聞かれたんですよ」と振り返り始めた。

山内はそのスタッフに「じゃあ水田に会ったときに聞いとくわ」と告げたそうだが、「で、そのＮＧＫで会った時に（水田に）聞いたら、『そんなん言ってんの？ 全然ないで』って言って。ルミネの人に『和牛の解散、デマやで』って言った直後にネットニュース出たから、俺何の情報も知ってないやつみたいに…」と納得いかない様子で打ち明けていた。