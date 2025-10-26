日本酒は「山田錦」や「雄町」などの酒米から造られる。これらの米は食べるとおいしくないが、なぜ酒造りには適しているのか。植物学者の稲垣栄洋氏は「コシヒカリやあきたこまちなどの米にはない特徴がおいしい酒を造る」という――。

※本稿は、稲垣栄洋『うまい酒はどのようにできるのか』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。

■なぜコシヒカリではなく山田錦なのか

米の美味しい米どころと呼ばれる場所は、お酒が美味しいというイメージがある。

米は、コシヒカリやあきたこまちなど、ブランドの銘柄がある。

ところが、私が学生時代に飲んでいたお酒は「雄町(おまち)」という当時の私は聞いたことのない米の品種を原料にしていた。

日本酒を飲んでいるとよく聞く米の品種が「山田錦」だ。しかし、スーパーマーケットの米売り場で「山田錦」を見ることはない。

雄町や山田錦は、酒を造るための「酒米(さかまい)」と呼ばれるものだ。

コシヒカリなどの普通の米からも、日本酒は造ることができるが、酒を造る専用の酒米と呼ばれるものもあるのだ。

酒米は、私たちがふだん食べるお米とは違う。

日本酒は酒米から造られる。

しかしそもそも、酒米とは何だろう。ふだん食べている米と何が違うのだろうか？

美味しい酒米とは、どのようなものなのだろう。

それに、酒米がそんなに美味しいのであれば、どうしてコシヒカリのように炊いて食べないのだろう。

色々と疑問が湧いてきた。

ここは、酔った頭で整理してみよう。

■酒造りにおける米の役割

日本酒を造る作業においては、こうじ菌が米を分解し、作られた糖を酵母菌がアルコール発酵する過程で、さまざまな風味や香りが作られる。

よくよく考えてみると、日本酒を造る過程で、米の味は、日本酒の味に直接、影響を与えていない。

米はこうじ菌のエサでしかないのだ。

ということは、日本酒づくりに求められる「優れた米」は、人間にとって優れている必要はない。それよりも、こうじ菌にとって「優れたエサ」であることが大切なのだ。

近年、気候変動による夏の猛暑で、米の品質低下が問題になっている。

その大きな原因が、高温障害による白未熟粒(しろみじゅくりゅう)の発生である。

夏の太陽の下で、イネは光合成を行ない、糖を生産する。そして、夜になって涼しくなると、葉で作られた糖は、稲穂に移動して、デンプンとして蓄えられるのである。

つまり、昼間は気温が高くて、夜は気温が下がると、糖がたくさん生産されて、デンプンが効率よく蓄えられる。盆地や棚田が、お米が美味しいと言われるのは、そのためである。

ところが、夜の間も気温が高いと、イネは激しく呼吸をする。そして、せっかく生産された糖を消費してしまうのである。そのため、暑い夜が続くと、イネは米粒にデンプンを蓄積することができなくなる。そして、米粒の中にすき間が生じてしまうのだ。

■通常の米（整粒）と白未熟粒

米にデンプンが、ぎっしり詰まっていると、デンプンの間を光が透過して、米が半透明に見える。

ところが、デンプンが十分に詰まることができずに、スカスカの状態になると、すき間に空気が入ってしまう。この空気が光を乱反射させて、すき間の空いているところは白く濁(にご)ったように見える。

このように、デンプンが詰まらずに白く見える米が「白未熟粒」である。

米は見た目で一等米、二等米、三等米というようにランク分けされる。そのため、白未熟粒が多いと、一等米から、ランクが下げられてしまう。もちろん、デンプンが詰まりきっていないのだから、このような白未熟粒が多いと、米の食味も悪くなる。

そして、最近は、夏の猛暑によって、このような白未熟粒が多く発生することが、問題になっているのである。

デンプンの蓄積が未熟な白未熟粒は、白く濁る部分によって、さまざまな名前がつけられている。

たとえば、米の背中の部分が白いものは「背白(せじろ)」、反対に米の腹側が白いものは「腹白(はらじろ)」と呼ばれる。根元の部分が白いものは、「基白(もとじろ)」、そして、中心が白いものが「心白(しんぱく)」である。

■異常な米・心白の価値

「心白」は、異常な米であり、望ましくない。

それなのに、このような心白が、安定的に出現する品種がある。

いわば、デンプンが詰まりきらない異常な米が常に発生するのだから、食用の米の品種として優れているとは言えない。

ところが、である。

この心白が出現する品種こそが、日本酒の原料としてふさわしいとされていて、「酒米」と呼ばれているのである。

どうしてなのだろう。

心白は、デンプンが詰まりきっておらず、すき間がある。

こうじ菌は、カビの仲間なので、菌糸を伸ばしてデンプンを分解する。そのため、デンプンがびっしり詰まっている米よりも、すき間が空いている米の方が、菌糸を伸ばしやすい。そして、デンプンの分解がスムーズに進むのである。

つまり、心白のある米は、こうじ菌にとって、「食べやすいエサ」なのである。

そういえば、不思議なことがある。

「白い米」といえば、酒米の他にも他に思いつくものがある。それは「もち米」である。

白い米であるもち米は、酒米のように酒づくりに適しているのではないだろうか？

この際だから、少し謎解きしてみようか。

私は頭の中で考えを巡らした。

■うるち米ともち米の違い

そもそも、もち米とは、どのような米なのか、そこから整理してみよう。

私は少しだけ残っていた日本酒を飲み干した。

そういえば、知合いにもらった、高そうな日本酒が冷蔵庫に冷やしてあったはずだ。少し趣向を変えて、そのお酒を飲んでみよう。

私たちがふだん食べるお米は「うるち米」という。酒米と呼ばれる米も「うるち米」の一種だ。

うるち米と、もち米を比べてみると、うるち米は半透明なのに対して、もち米は全体が白く見える。

これには理由がある。

じつは、うるち米ともち米では、含まれるデンプンの種類が異なる。

うるち米は、アミロースとアミロペクチンという二種類のデンプンが含まれている。

これに対して、もち米は、アミロースを含まずに、アミロペクチンのみを含んでいるのである。

これだけの違いが、うるち米ともち米の見た目を変化させているのだ。

デンプンは、糖が鎖のように連なってできている。

アミロースは糖が、一本につながっている。これに対して、アミロペクチンは、枝分かれしながら、つながっている。

たった、これだけの違いである。

ところが、一本鎖のアミロースがすき間なく詰まっていくのに対して、アミロペクチンは枝分かれをしているので、どうしても、すき間ができてしまう。このすき間に空気が乱反射して、米全体が白く見えるのである。

それだけではない。

枝分かれしたアミロペクチンは、複雑に絡み合う。

もち米で作った餅が粘るのは、そのためである。

■なぜもち米で日本酒を造らないのか

分枝状のアミロペクチンによってすき間が生じてしまうもち米は、すき間の部分に水分を吸収しやすい。そのため、餅などは、カビが生えやすいのだ。

そうだとすれば、なおさら、酒づくりに適しているのではないだろうか？

水分を吸収しやすいもち米は、うるち米に比べると保存性が悪い。

しかし、人々は保存のしにくいもち米を、餅にしてお祝いや季節の行事に食べる特別な米として大切にしてきた。

もち米は、特別な米である。

もち米となる「もち性」の遺伝子は、メンデルの遺伝の法則に従う。このとき、うるち米となる遺伝子が優性（顕性(けんせい)）であり、もち米となる遺伝子が劣性（潜性(せんせい)）となる。

そのため、うるち米となる遺伝子と、もち性の遺伝子の両方を持っていると、優性（顕性）のうるち米の性質となる。つまり、うるち米ともち米が交雑すると、もち米とならない可能性が高くなってしまうのである。

イネは自殖性の作物なので、自分の花粉を自分の雌しべにつけて、受精する。しかし、花粉がまったく飛ばないわけではないから、他のイネの花粉が混ざると、もち米の性質は保つことができないのである。

■劣性だからこそ大切に育てる必要がある

もち米は、うるち米の突然変異で出現したとされている。

そして、もち米を維持するためには、他の米と交雑しないように、大切に育てなければならないのである。

日本酒はどんな米でも造ることができる。しかも、米はこうじ菌のエサでしかないから、特別な米を使うのは、もったいない。

特別な米であるもち米は、人間が大切に食べる米だったのである。

もっとも、タイやラオスの山岳地帯では、伝統的にもち米を好んで食べていて、もち米をたくさん作っている地域もあると聞く。この理由はわからないが、古い時代の文化を残しているのではないかと考えられている。

このように限られた場所で、もち米ばかりをたくさん作っていれば、うるち米と交配することも防ぐことができることになる。

