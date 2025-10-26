7人組女性アイドルグループFRUITS ZIPPERの鎮西寿々花（26）が26日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。フランスのルーブル美術館で19日に被害総額155億円相当の宝飾品が盗まれた事件と同じタイミングで、友人が訪れていたことを明かした。

番組では、当日のルーブル美術館の開館直後の午前9時30分ごろ、高所作業車とバイクで付近に到着した窃盗団4人が作業を装い、2人がリフトで2階に移動し、2人が見張り役で地上で待機した上で、約7分の犯行時間で大規模窃盗に及んだ事件を紹介。この犯行現場に鎮西の友人が居合わせていたという。

鎮西は「私も状況は知らなかったんですけど、SNSで友人が『ルーブル美術館に行ったら追い出された』とあげていて、詳しく聞いたら、犯行が起こった20分後に隣のブースで美術品の鑑賞をしていたら、サイレンもとくに鳴らず、美術品を見ていたら館内の係の人に『こっち来てください』と言われて、気付いたら出口で…以上、みたいな」と友人に聞いた内容を話した。

鎮西は「その子からしたら、こんなにおおごとになるなんて思ってなかったらしくて、ニュースを見て『こんなに大変なことだったんだ』と知って驚いたと言ってました」と話した。

盗まれた宝飾品はナポレオン1世が妻に贈ったエメラルドのネックレスでダイヤモンド1138個とエメラルド32個が付いていた。またナポレオン3世の妻のティアラはダイヤモンド1998個、真珠212個で飾られていたとされる。