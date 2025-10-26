WS初戦の第1打席で実現した異色対決

世界最高峰の舞台で激突した2人の“格差”が話題となっている。24日（日本時間25日）に行われたワールドシリーズ第1戦で、ドジャースの大谷翔平投手と対戦したブルージェイズ先発のトレイ・イェサベージ投手は1か月前にメジャーデビューしたばかりの新人。両者が1打席の対決で稼いだ金額の違いを、米メディアが話題に取り上げた。

22歳のイェサベージは今季は1Aからプレーを始め、メジャー昇格を果たしたのは9月半ばのため5万7204ドル（約874万円）でプレーする。一方で誰もが知るスーパースターの大谷は、約2年前のドジャースへの入団で10年7億ドル（約1070億円）の超大型契約を結んでいる。

米放送局「FOXスポーツ」MLBの公式X（旧ツイッター）は25日（同26日）、第1戦で両者が対戦した場面に1打席で稼いだ金額のテロップを入れた動画を公開。大谷は4万3251ドル（約661万円）、イェサベージは462ドル（約7万600円）となっている。

メジャー最高峰の舞台で実現した異色の初決は、第1打席が空振り三振、第2打席は一ゴロとイェサベージに軍配が上がった。ワールドシリーズの展開次第では、再戦の可能性もありそうだ。（Full-Count編集部）