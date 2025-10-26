丸山礼、顔面青塗りミャクミャクコスプレが話題「完成度高すぎ」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】タレントの丸山礼が10月26日、自身のTikTokを更新。Expo2025大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】丸山礼、生放送で見せた青塗り衝撃コスプレ
丸山は10月25日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）で披露したミャクミャクの仮装動画を投稿。「ミャクミャクGRWM」と題し、生放送前の様子を公開している。始終楽しそうに笑い声が聞こえる動画で、しゃべりのものまねを仕込む姿や、ミャクミャクの一人称がわからなくて困惑する姿が映されている。「衣装もメイクも研究して作ってくださったプロの皆さんありがとうございます なにより『れいちゃんはミャクミャクね』って決めてくれたブランチさん楽しいのありがとうございました」「ミャクミャクお疲れさまでした。れいミャクミャクより」といった心温まるコメントで締められている。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと」「破壊力すごい」「完成度高すぎる」「着こなしてるのすごい」「どうなってるの？」「いい人なのがわかる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆丸山礼、王様のブランチでミャクミャクに変身
◆丸山礼の仮装に反響
