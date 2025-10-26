明日27日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。日本海側は雨の降る所が多く、太平洋側ほど晴れるでしょう。また、明日27日〜28日(火)は全国的に北よりの季節風が強まり、東京地方と近畿地方で木枯らし1号が発表される可能性があります。

明日27日 日本海側は雨 太平洋側ほど晴れ間広がる

明日27日は、低気圧が北海道付近で急速に発達し、大陸から高気圧が張り出してくる見込みです。日本付近は、西高東低の冬型の気圧配置となり、北よりの季節風が強まるでしょう。





北海道は、釧路など太平洋側は明け方まで雨の残る所がありますが、日中は天気が回復。札幌など太平洋側やオホーツク海側は断続的に雨で、夜は雪に変わる所がある見込みです。本州の日本海側は、寒気や湿った空気の影響で雨の降る所が多いでしょう。晴れたり曇ったり雨が降ったりと、晩秋らしく時雨(しぐれ)模様になる所もある見込みです。本州の太平洋側や四国、九州はおおむね晴れるでしょう。ただ、九州北部ではにわか雨にご注意ください。南西諸島は、高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で、曇りや雨の見込みです。朝の最低気温は、札幌は今日26日より3℃高く9℃の予想。本州は今日26日と大きく変わらない所が多く、東京都心で15℃、名古屋17℃、大阪16℃と、空気がヒンヤリするでしょう。日中の最高気温は、札幌は14℃の予想で日中でも肌寒い見込みです。東京都心の最高気温は22℃で今日26日よりも大幅に高くなり、名古屋、大阪も22℃でしょう。広島と福岡は20℃の見込みです。東日本の太平洋側や西日本は20℃以上になる所が多いですが、北風が強まるため、気温よりも空気が冷たく感じられるでしょう。明日26日は、風を通しにくい上着を着てお出かけください。

明日27日〜28日(火)は「木枯らし1号」の可能性

明日27日から28日(火)は、北よりの季節風が強まることから、東京地方と近畿地方で「木枯らし1号」の発表がある可能性があります。



木枯らしとは、晩秋から初冬にかけて吹く北よりの強い風のことで、シーズン最初の木枯らしを「木枯らし1号」として気象庁が発表しています。「木枯らし1号」は、東京地方と近畿地方でしか発表されておらず、そのほかの地域では発表がありません。



発表基準は地域によって異なり、次のように決められています。

東京地方:10月半ばから11月末にかけての期間で、西高東低の冬型の気圧配置となった状態で、最大風速が8m/s以上の西北西〜北の風が吹いたとき

近畿地方:霜降から冬至にかけての期間で、西高東低の冬型の気圧配置となった状態で、最大風速が8m/s以上の北よりの風が吹いたとき(今年の霜降は10月23日、冬至は12月22日)



木枯らしが吹くと、体が冷えやすく、空気の乾燥も進みます。この先は、お肌や喉のケアを念入りに行うなど、体調管理にお気をつけください。