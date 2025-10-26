

左からグランプリを受賞した岩瀬夕由さん、山中島世夏さん、北川景子

スターダストプロモーションが主催する第４回『スター☆オーディション』の最終選考会が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われ、応募総数1万2458人の中から、東京都出身の中学２年生14歳・山中島世夏（ヤマナカジマ・セナ）さんと、沖縄県出身の中学2年生14歳・岩瀬夕由（イワセ・ユウユ）さんがグランプリに輝いた。

【写真】第４回『スター☆オーディション』グランプリ＆審査員特別賞受賞者＆北川景子

特技披露では、山中島さんがダンス、岩瀬さんは記憶力が良いとのことから「バンコク」正式名称と「ピカソ」の本名を披露した。

グランプリに輝き、山中島さんは「これまでたくさん練習してきてその成果が今日出せたと思うので、それを結果としていただくことができて本当に嬉しく思います」と喜びをかみしめた。岩瀬さんは「練習してきて、グランプリを獲れて本当に嬉しいです」と目を輝かせた。

スペシャルプレゼンターとして登場した北川景子は、「才能あふれるお２人と一緒にお仕事できることを楽しみにしていますし、まだまだお若いですからこれからどんなふうにタレントとして成長していくのかなと私はとっても楽しみにしています。頑張ってほしいなと思います」とエールを送った。

また、今回「審査員特別賞」として富永朋貴（トミナガ・トモキ）さん、亀谷珠奈（カメヤ・ジュナ）さん、藥師寺梨央（ヤクシジ・リオ）さん、追田愛唯（オイタ・メイ）さんが選出された。