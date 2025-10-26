■全国の27日（月）の天気

低気圧が北海道付近で発達し、寒気が流れ込みそうです。日本海側は雨が降り、北日本を中心に風も強まるでしょう。北海道では、夜は次第に雪となり、非常に強い風が吹く所がありそうです。暴風に警戒して下さい。太平洋側や九州は天気が回復し、晴れる所が多いでしょう。ただ、関東では、夜はにわか雨の所がありそうです。

朝の気温は15℃前後の所が多く、東北北部や北海道は8℃から12℃くらいでしょう。日中は九州から東北南部で20℃以上の所が多く、札幌は14℃の見込みです。ただ、寒気の影響で、夜は朝より低くなる所が多いでしょう。お帰りが遅くなる方は、暖かい服装でお出かけ下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 8℃（＋2 10月中旬）

仙台 14℃（＋1 10月上旬）

新潟 14℃（±0 10月中旬）

東京都心 15℃（＋2 10月中旬）

名古屋 17℃（＋1 10月上旬）

大阪 17℃（-1 10月中旬）

広島 14℃（-2 10月中旬）

高知 16℃（-3 10月中旬）

福岡 18℃（＋2 10月上旬）

鹿児島 17℃（-2 平年並み）

那覇 24℃（-2 10月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 14℃（±0 平年並み）

仙台 20℃（＋4 10月中旬）

新潟 20℃（＋3 10月中旬）

東京都心 22℃（＋6 10月中旬）

名古屋 22℃（＋1 平年並み）

大阪 22℃（＋1 平年並み）

広島 21℃（-1 平年並み）

高知 25℃（-3 10月中旬）

福岡 21℃（-3 平年並み）

鹿児島 25℃（-3 平年並み）

那覇 27℃（-2 平年並み）

■全国の週間予報北海道では低気圧や寒気の影響で、28日から29日にかけても冷たい雨や雪が降るでしょう。平地でも雪が積もり、ふぶく所がありそうです。28日は、暴風にも警戒が必要です。東北の日本海側や北陸も、28日は冷たい雨が降るでしょう。山では雪の降る所もありそうです。太平洋側では、30日頃にかけて晴れる所が多いでしょう。31日から11月1日にかけては、全国的に曇りや雨となりそうです。沖縄は28日以降、雨の降りやすい天気が続く見込みです。気温は28日、29日と全国的にあまり上がらず、西日本でも20℃以下の所が多いでしょう。週の中頃は、最低気温が10℃以下の所も多く、朝晩はコートが必要な冷え込みになりそうです。