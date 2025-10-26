【SBスタメン】日本シリーズ2戦目は山川穂高が「6番・ファースト」に 先発は今季12勝の上沢直之
◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)
日本シリーズ2戦目の両チームスタメンが発表されました。
ソフトバンクは前日の初戦、先制するも1点差で逆転負け。対戦成績を1勝1敗のタイに戻すべく臨むこの試合では、前日から1選手を入れ替え「6番・ファースト」で山川穂高選手をスタメン起用しました。山川選手は前日の初戦では8回裏に代打で出場し、四球を選んでいました。
先発のマウンドにあがるのは上沢直之投手。前回登板となった17日のCSファイナルステージ第3戦では日本ハム打線の猛攻を浴び、7回途中6失点(自責点5)と乱調を見せていました。それでも今季は23試合の先発登板で1度の完投を含む12勝6敗、防御率2.74の成績を残しています。状態を上げチームを勝利に導く好投なるか注目です。なお今季の交流戦では敵地・甲子園球場で阪神と対戦しており、5回3失点となっていました。
▽両チームのスタメン
【ソフトバンク】
1(左)柳田悠岐
2(中)周東佑京
3(右)柳町達
4(指)近藤健介
5(三)栗原陵矢
6(一)山川穂高
7(遊)川瀬晃
8(捕)海野隆司
9(二)牧原大成
先発：上沢直之
1(中)近本光司
2(二)中野拓夢
3(右)森下翔太
4(三)佐藤輝明
5(一)大山悠輔
6(指)郄寺望夢
7(遊)小幡竜平
8(捕)坂本誠志郎
9(左)島田海吏
先発：デュプランティエ