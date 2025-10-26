◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)

日本シリーズ2戦目の両チームスタメンが発表されました。

ソフトバンクは前日の初戦、先制するも1点差で逆転負け。対戦成績を1勝1敗のタイに戻すべく臨むこの試合では、前日から1選手を入れ替え「6番・ファースト」で山川穂高選手をスタメン起用しました。山川選手は前日の初戦では8回裏に代打で出場し、四球を選んでいました。

先発のマウンドにあがるのは上沢直之投手。前回登板となった17日のCSファイナルステージ第3戦では日本ハム打線の猛攻を浴び、7回途中6失点(自責点5)と乱調を見せていました。それでも今季は23試合の先発登板で1度の完投を含む12勝6敗、防御率2.74の成績を残しています。状態を上げチームを勝利に導く好投なるか注目です。なお今季の交流戦では敵地・甲子園球場で阪神と対戦しており、5回3失点となっていました。

▽両チームのスタメン

【ソフトバンク】

1(左)柳田悠岐

2(中)周東佑京

3(右)柳町達

4(指)近藤健介

5(三)栗原陵矢

6(一)山川穂高

7(遊)川瀬晃

8(捕)海野隆司

9(二)牧原大成

先発：上沢直之

【阪神】1(中)近本光司2(二)中野拓夢3(右)森下翔太4(三)佐藤輝明5(一)大山悠輔6(指)郄寺望夢7(遊)小幡竜平8(捕)坂本誠志郎9(左)島田海吏先発：デュプランティエ