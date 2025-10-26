スポニチ

写真拡大

　◇PGAシニアツアー　福岡シニアオープン最終日（2025年10月26日　福岡市　福岡カンツリー倶楽部＝6588ヤード、パー72　優勝賞金700万円）

　初日66で首位発進したP・マークセン（59＝タイ）が最終日も69とスコアを伸ばし、通算9アンダー、135で2年連続3回目の優勝を決めた。

　マークセンは前半4番で一時、逆転を許したが5、6番の連続バーディーで再浮上。後半は2バーディー（1ボギー）を加えて逃げ切った。4月のノジマカップ箱根シニア以来今季シニアツアー2勝目、通算では25勝目。

　今季同ツアー3勝をマークし、賞金ランキングトップの宮本勝昌（53＝シーミュージック）はイーブンの72で回り5アンダーの5位。地元・福岡出身の手嶋多一（57＝ミズノ）は終盤に崩れて4アンダーの10位に終わった。

　（福岡シニアオープン最終日上位成績）　―9（1）P・マークセン　135（66・69）

―7（2）白潟英純　137（69・68）

　　（2）桑原克典　137（69・68）

―6（4）増田伸洋　138（69・69）

―5（5）J・M・シン　139（71・68）

　　（5）伊沢利光　139（71・68）

　　（5）佐藤えいち　139（71・68）

　　（5）田中秀道　139（68・71）

　　（5）宮本勝昌　139（67・72）

―4（10）今井克宗　140（70・70）

　　（10）手嶋多一　140（70・70）