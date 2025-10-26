◇PGAシニアツアー 福岡シニアオープン最終日（2025年10月26日 福岡市 福岡カンツリー倶楽部＝6588ヤード、パー72 優勝賞金700万円）

初日66で首位発進したP・マークセン（59＝タイ）が最終日も69とスコアを伸ばし、通算9アンダー、135で2年連続3回目の優勝を決めた。

マークセンは前半4番で一時、逆転を許したが5、6番の連続バーディーで再浮上。後半は2バーディー（1ボギー）を加えて逃げ切った。4月のノジマカップ箱根シニア以来今季シニアツアー2勝目、通算では25勝目。

今季同ツアー3勝をマークし、賞金ランキングトップの宮本勝昌（53＝シーミュージック）はイーブンの72で回り5アンダーの5位。地元・福岡出身の手嶋多一（57＝ミズノ）は終盤に崩れて4アンダーの10位に終わった。

（福岡シニアオープン最終日上位成績） ―9（1）P・マークセン 135（66・69）

―7（2）白潟英純 137（69・68）

（2）桑原克典 137（69・68）

―6（4）増田伸洋 138（69・69）

―5（5）J・M・シン 139（71・68）

（5）伊沢利光 139（71・68）

（5）佐藤えいち 139（71・68）

（5）田中秀道 139（68・71）

（5）宮本勝昌 139（67・72）

―4（10）今井克宗 140（70・70）

（10）手嶋多一 140（70・70）