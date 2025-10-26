「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

前日の第１戦を勝利した阪神は、同じメンバーで第２戦を戦う。走攻守で活躍を見せた島田を９番に下げ、高寺は６番、小幡は７番に入った。

阪神の先発・デュプランティエは下肢の張りにより８月９日のヤクルト戦以降、離脱。約３カ月ぶりの１軍のマウンドに立つ。初対戦となるソフトバンク打線を封じることはできるか。

ソフトバンクは山川が「６番・一塁」でスタメン出場する。

試合開始は１８時半の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

【阪神】

１番・中堅 近本

２番・二塁 中野

３番・右翼 森下

４番・三塁 佐藤輝

５番・一塁 大山

６番・ＤＨ 高寺

７番・遊撃 小幡

８番・捕手 坂本

９番・左翼 島田

投手 デュプランティエ

【ソフトバンク】

１番・左翼 柳田

２番・中堅 周東

３番・右翼 柳町

４番・ＤＨ 近藤

５番・三塁 栗原

６番・一塁 山川

７番・遊撃 川瀬

８番・捕手 海野

９番・二塁 牧原

投手 上沢