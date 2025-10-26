スヌーピーのおうちがショルダーバッグに！ 『PEANUTS』×「レスポートサック」10．29発売
チャールズ・M・シュルツによるコミック『PEANUTS』と「レスポートサック」がコラボレーションしたコレクションが、10月29日（水）から、全国「レスポートサック」店舗＆公式オンラインストアなどで発売される。
【写真】スヌーピーがドドンとデザインされたトートも！ 『PEANUTS』×「レスポートサック」ラインナップ一覧
■冬のワードローブを温かく彩る
今回登場する「『LeSportsac×PEANUTS』2025Winter Collection」は、冬のワードローブを温かく彩るラインナップがそろったコレクション。
スヌーピーと個性あふれるキャラクターたちが集まった賑やかな2つの総柄デザインや、ふんわりボア生地を使用した季節感あふれるスタイルなどを展開する。
注目は、スヌーピーが住む赤い屋根のおうちがそのままショルダーバッグになった「Snoopy Doghouse Bag」。屋根の上部がファスナーになっており、スマホやお財布などしっかり収納もできる。中綿が入った生地を使用しているのでふんわり軽くやわらかな持ち心地なのも特徴だ。
また、スヌーピーが大きくデザインされた、ふんわりやわらかなボア素材のトートバッグ「Large 2way Tote」もラインナップ。ラージサイズの白いボアにはスヌーピー、ミドルサイズの黒いボアにはウッドストックの刺しゅうをオン。トートバッグの内側は「Peanuts Happy Pals」の柄になっており、その日の気分やコーディネートに合わせて2種類のデザインを楽しめるリバーシブルトートだ。
そのほか、デニム調の爽やかなカラーの生地にスヌーピーやチャーリー・ブラウン、ルーシーなどたくさんの仲間たちが描かれたデザインや、ペンキをイメージしたタッチを取り入れたピンクやブルーの背景に、おしゃれをしたスヌーピーとウッドストックを描いた遊び心溢れるデザイン、ボア素材と、ダークグリーンのナイロン生地のカラーブロックにスヌーピーとウッドストックがハグしている刺しゅうを施したデザインのアイテムなども登場。
「『LeSportsac×PEANUTS』2025Winter Collection」は、10月29日（水）から、全国「レスポートサック」店舗＆公式オンラインストア、各オンラインストアで発売される。
