「アニメより俄然実写派」息子のリクエストに応え…

元グラビアアイドルが猖楹淵灰好廛讚瓩魍擇靴牴搬殴轡腑奪箸鮓開し話題を呼んでいる。

話題の写真をインスタグラムで披露したのは､吉木りさ(38)。「スパイダーマンにどハマり中の息子が3歳のお誕生日を迎えました。パパスパイダーマンからプレゼントを貰えてご満悦な息子。動物も恐竜もスパイダーマンも、なぜかアニメより俄然実写派です」と綴り、夫の和田正人(46)と息子が人気キャラクター･スパイダーマンの仮装用コスチュームを着た家族4ショットなど複数の写真を紹介した。和田はマスクまで着用し、本格的なコスプレを家族で楽しむ様子が納まっている。

SNS上では「まさかスパイダーマンにハマっているとは。可愛い〜」「実写派なの、すごい笑」「めっちゃ似合う」「スパイダーマン親子素敵」「素敵な家族‼︎」「良いな。俺も一緒に住みたい」などの声が上がった。 吉木は2013年のNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」、24年の「虎に翼」に出演した和田と17年に結婚。19年に長女、22年に長男を出産した。