P・マークセンが完全Vで今季2勝目 田中秀道、宮本勝昌、伊澤利光が上位フィニッシュ
＜福岡シニアオープンゴルフトーナメント 最終日◇26日◇福岡カンツリー倶楽部 和白コース（福岡県）◇6588ヤード・パー72＞初日首位に立ったプラヤド・マークセン（タイ）が、4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル9アンダーで優勝した。これが4月の「ノジマチャンピオンカップ箱根 シニア」に続く、今季2勝目。
【写真】ハッピーバースデイ！ 中村心に大会からサプライズ
2打差のトータル7アンダー・2位タイには桑原克典、白潟英純、トータル6アンダー・4位に増田伸洋が続いた。トータル5アンダー・5位タイには、2023年大会覇者の宮本勝昌や、伊澤利光、田中秀道らが入った。前戦の「ファンケルクラシック」で今季2勝目を制したタマヌーン・スリロット（タイ）はトータル2アンダー・16位タイ。70歳の倉本昌弘はトータルイーブンパー・32位タイで2日間の競技を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
福岡シニア 最終成績
藤田寛之の55歳から始まった“人生付録記”
松山英樹、桂川有人が上位 欧州男子ツアー 3日目成績
佐久間朱莉圧勝！ 国内女子ツアー 最終成績
最強ジャパンは惜しくも… 国別対抗戦 最終成績
【写真】ハッピーバースデイ！ 中村心に大会からサプライズ
2打差のトータル7アンダー・2位タイには桑原克典、白潟英純、トータル6アンダー・4位に増田伸洋が続いた。トータル5アンダー・5位タイには、2023年大会覇者の宮本勝昌や、伊澤利光、田中秀道らが入った。前戦の「ファンケルクラシック」で今季2勝目を制したタマヌーン・スリロット（タイ）はトータル2アンダー・16位タイ。70歳の倉本昌弘はトータルイーブンパー・32位タイで2日間の競技を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
福岡シニア 最終成績
藤田寛之の55歳から始まった“人生付録記”
松山英樹、桂川有人が上位 欧州男子ツアー 3日目成績
佐久間朱莉圧勝！ 国内女子ツアー 最終成績
最強ジャパンは惜しくも… 国別対抗戦 最終成績