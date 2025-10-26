◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ 早大59―12青学大（2025年10月26日 東京・夢の島競技場）

昨季王者の早大が青学大を59―12（前半39―7）で下して4戦全勝とした。3トライ差以上の勝利によるボーナスポイントも獲得し、総勝ち点24。これで5位以内が確定し、全国大学選手権への進出が決まった。ここまで全勝だった帝京大は筑波大に14―18で敗れて今季初黒星。第4節を終えて早大が単独首位に浮上した。

早大は前半7分、SO服部亮太（2年）のパスを受けたWTB田中健想（2年）が右端に先制トライ。同10分には田中健想が今度は左端に連続トライを決めた。同15分、SO服部が素速いステップで相手ディフェンスをかわして今季初トライ。24―7で迎えた同30分にはFB植木太一（2年）の前進から田中健想がまたまたトライを決めた。39―7で折り返し、後半4分には右ラインアウトモールでHO清水健伸（3年）がこの日3本目のトライ。49―7で迎えた同24分にはWTB山下恵士朗（2年）からFB植木へとパスをつないで最後はWTB田中健想がこの日4本目のトライを決めた。

その後は青学大にトライを1本与え、ラストワンプレーはラインアウトモールから押し込んでPR杉村利朗（2年）がトライ。59―12の大勝で試合を終えた。

ここまで3戦全勝で早大と並んで首位だった帝京大は、筑波大に敗れて今季初黒星。前半を終えて14―10とリードしていたが、後半29分に筑波大のFB深田衣咲（1年）に逆転トライを決められてそのまま逃げ切られた。筑波大は帝京大から10年ぶりの勝利。開幕戦から明大、慶大に連勝して勢いに乗り、早大には敗れたものの全国大学選手権4連覇中の帝京大からも“金星”を挙げた。