フジテレビ系「ボクらの時代」が２６日に放送された。

この日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高Ｎｏ．１、お笑いトリオ・リンダカラー∞のＤｅｎ、お笑いコンビ・カカロニの栗谷がトークを繰り広げた。

すがちゃんは「山形でずっと１８歳までいて。めっちゃ、お笑い好きで。でも、それで芸人になろうってよりは作りたいって思って。バラエティー番組」と述懐。

つづけて「（上京後に）学校で放送映画科っていう、裏方、技術、カメラとか照明とか制作とかっていうコースがあって、そこの同級生だった奴がお笑いをはじめるきっかけ」と話した。

すがちゃんは「学校に通いながら。今でいうインターン的な」とプロ野球の試合中の場内スクリーンに観客を映し出す仕事をしていたという。

「そんときに俺が伝説の…。映しちゃダメな人を全部映しちゃって…」と過去の大失態を告白した。

すがちゃんは、ハリウッド俳優のトミー・リー・ジョーンズが来場した試合を述懐。「絶対に映すなよ！って１００回言われたのにトミー・リー・ジョーンズがこのへん（顔左半分）ぐらいまで映ってた…」と世界的な俳優まで巻き込んでしまった大ちょんぼを明かし、笑わせた。

すがちゃんは「とにかく仕事ができなくて。そこで気づいて。きっつ…！って。今、カメラの外にいるあなたたち。異常ですよ…」とカメラマンたちへの敬意を示していた。