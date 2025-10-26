来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は今年6月にクランクインし、現在、撮影は至って順調のようだ。

NHK大河「豊臣兄弟！」で永野芽郁の代役を務める白石聖は“ブレークの法則”に乗れるのか？

主演の兄弟は、仲野太賀（32）が豊臣秀長、池松壮亮（35）が豊臣秀吉を演じる。

「2人ともNHKのお気に入り俳優で、プライベートでもすごく仲が良い。あうんの呼吸で演技ができるので、期待感、安心感は申し分ありません」（NHK関係者）

他にも、要潤（44）や小栗旬（42）、大東駿介（39）、宮澤エマ（36）といった、NHK大河や朝ドラの常連ともいえるベテラン俳優が出演する。

「脚本はTBS系日曜劇場『半沢直樹』『VIVANT』で知られる八津弘幸氏が担当します。NHKでは20年後期の朝ドラ『おちょやん』を手掛けました。今、最も注目される脚本家の一人です」（前出のNHK関係者）

いわゆる、スタッフ、キャストともにオールスターの布陣で臨んでおり、SNSでは〈見る前から面白いのがわかる〉〈歴代最高の出来間違いなし〉といった期待のコメントが目立つ。

それでも、一抹の不安がないわけではない。起用された人気女優陣で“ミソをつけた”のが永野芽郁（26）。永野は、秀長の幼なじみで初恋の人、直（なお）を演じる予定だった。しかし、4月に「週刊文春」で、田中圭（41）との二股不倫疑惑が報じられると、10社以上あったCMが消え、所属事務所が「秀吉兄弟！」の出演辞退を発表した。

「代役として発表されたのが白石聖（27）です。16年のデビュー後、多くのドラマや映画に出演しており、演技力の評価も高い。その割には、なぜか知名度が伴っていませんでした。20年放送の『麒麟がくる』で沢尻エリカの代役で川口春奈が起用され大ブレークしましたが、同じような展開になるかもしれません」（民放ドラマ制作関係者）

同じ事務所の先輩も出演

白石は、今年5月に所属事務所「フラーム」に移籍。同事務所の先輩でもある吉岡里帆（32）が秀長の正室になる慶（ちか）を演じる。そして、もう一人、浜辺美波（25）は秀吉の正室、寧々（ねね）を演じる。どちらも、人気、実力ともに申し分ないが……。

「吉岡は今年夏に公開された映画『九龍ジェネリックロマンス』の興収がイマイチでした。11月からはNHK夜ドラ『ひらやすみ』に出演します。演技は申し分ありませんが、露出が多過ぎるのがやや心配です」（前出の制作関係者）

浜辺も「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系）に現在出演中だが、ドラマ自体がパッとしない。23年前期朝ドラでヒロインを演じた「らんまん」のイメージが残っている視聴者も多く、吉岡と同様に“出過ぎ”が懸念と言えそうだ。

それだけに、まだ“レア”な白石への期待が余計に膨らみそうだ。