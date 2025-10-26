アグネス・チャン、経営者の姉との“顔出し”2ショットを披露「お姉さま本当にお若い」「素敵」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が25日、自身のブログを更新。姉のヘレン・チャンさんとの2ショットを披露した。
【写真】「本当にお若い」アグネス・チャン＆経営者の姉の“顔出し”2ショット
アグネスは「夕飯が終わって、姉と一緒に香港の海沿いに行われてるワイン・アンド・ダインフェスティバルに行きました」と報告。「姉の会社の一つの『Tea Chateau』のブースに行きましたよ」と明かし、ヘレンさんとの2ショットをアップした。
アグネスは2022年11月のブログで、ヘレンさんについて、「健康食品会社の経営者であり、医者の姉は二人に息子の母と三人の孫の祖母です」と紹介しており、「努力家で心優しい姉は私の憧れです」と伝えていた。
投稿では「飲み物のコップがキラキラ光るのです。可愛い！ お茶も美味しかったです！」と写真とともに、イベントを満喫した様子をつづっている。
コメント欄には「お姉さま本当にお若いですね」「素敵です！」「キラキラ綺麗」「香港ぽい」などの声が寄せられている。
