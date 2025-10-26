アグネス・チャン （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が25日、自身のブログを更新。姉のヘレン・チャンさんとの2ショットを披露した。

【写真】「本当にお若い」アグネス・チャン＆経営者の姉の“顔出し”2ショット

　アグネスは「夕飯が終わって、姉と一緒に香港の海沿いに行われてるワイン・アンド・ダインフェスティバルに行きました」と報告。「姉の会社の一つの『Tea Chateau』のブースに行きましたよ」と明かし、ヘレンさんとの2ショットをアップした。

　アグネスは2022年11月のブログで、ヘレンさんについて、「健康食品会社の経営者であり、医者の姉は二人に息子の母と三人の孫の祖母です」と紹介しており、「努力家で心優しい姉は私の憧れです」と伝えていた。

　投稿では「飲み物のコップがキラキラ光るのです。可愛い！　お茶も美味しかったです！」と写真とともに、イベントを満喫した様子をつづっている。

　コメント欄には「お姉さま本当にお若いですね」「素敵です！」「キラキラ綺麗」「香港ぽい」などの声が寄せられている。