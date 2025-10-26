宇都宮が滋賀にリベンジ成功、ニュービルが25得点でけん引…高島紳司は3P4本で12得点

10月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ第5節が各地で行われ、宇都宮ブレックスはホームのブレックスアリーナ宇都宮で滋賀レイクスと対戦。97－79で快勝し、前日の雪辱を果たした。

GAME1を落とし、連敗は避けたい宇都宮は序盤からエンジン全開。第1クォーターで25－19とリードを奪うと、その後も攻撃の手を緩めず、前半を52－44で折り返す。勝負の第4クォーターでは、ディフェンスの強度を一段階上げて滋賀のオフェンスを13点に封じ込めると、最終的に18点差をつけてリベンジを達成した。

この日、宇都宮のオフェンスをけん引したのはエースのD.J・ニュービル。両チーム通じてトップとなる25得点を挙げる圧巻のパフォーマンスを披露した。インサイドではアイザック・フォトゥが22得点と力強さを見せ、若手の高島紳司も4本の3ポイントシュートを沈めて12得点をマークするなど、内外からバランス良く得点を重ねた。

敗れた滋賀は、ライアン・クリーナーがチームトップの19得点と奮闘。さらに、ルーキーの西田陽成もキャリアハイとなる10得点を記録し気を吐いたが、宇都宮に連勝することはできなかった。

■試合結果



宇都宮ブレックス 97－79 滋賀レイクス



宇都宮｜25｜27｜18｜27｜＝97



滋 賀｜19｜25｜22｜13｜＝79