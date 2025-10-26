¡Ú3I/ATLAS¡ÛÂÀÍÛ·Ï³°¤«¤é×ÂÀ±¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¡Ê66km/ÉÃ¡Ë¤ÇÀÜ¶áÃæ¡ª¡ÖÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤¬»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡×ÂÀÍÛ¤Î½ÅÎÏ¤ÇÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Øµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯
×ÂÀ±¡Ö3I/ATRAS¡×¤Î»£±Æ¤ËÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤¬À®¸ù¡ª
¤³¤Î½©¡¢¥ì¥â¥ó×ÂÀ±(C/2025 A6)¡Ú²èÁü①②¡Û¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö3I/ATLAS¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë×ÂÀ±¤â¡¢ÃÏµå¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú3I/ATLAS¡ÛÂÀÍÛ·Ï³°¤«¤é×ÂÀ±¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¡Ê66km/ÉÃ¡Ë¤ÇÀÜ¶áÃæ¡ª¡ÖÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤¬»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡×ÂÀÍÛ¤Î½ÅÎÏ¤ÇÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Øµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯
2023Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö3I/ATRAS¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë×ÂÀ±¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î×ÂÀ±¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¡Ê66km/ÉÃ¡Ë¤ÇÂÀÍÛ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°¤«¤éÈôÍè¤·¤¿¡ÖË¬Ìä¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÜ¶áÃæ¤Î¡Ö3I/ATRAS¡×¡¡¹±À±¤È°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë
¡Ú²èÁü④⑤¡Û¤ÈÆ°²è¤Ï¡¢ÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤¬¡¢2025Ç¯7·î24Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢¸ý·Â101cmË¾±ó¶À¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢ÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤ÎÁ°Ìî¾ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢Ê£¿ôËç¤ÎÀÅ»ß²è¤ò GIF ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ÎÃæ±û¤ä¤ä±¦¤Ë 3I/ATLAS ¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ±¡Ê¹±À±¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ±¦Êý¸þ¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
×ÂÀ±¤¬ÂÀÍÛ·Ï¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Å¾¤¹¤ëÃÏµå¤«¤é¤Ï¡¢¹±À±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü④¡Û¤Ï¡¢Ãæ±û¤ÇÅÀ¾õ¤Ë¼Ì¤Ã¤¿ÊªÂÎ¤¬ 3I/ATLAS ¤Ç¡¢¹±À±¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤¿¤áÀþ¾õ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ£¿ô¤ÎÀÅ»ß²è¤ò 3I/ATLAS ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ1Ëç¤Ë¹çÀ®¡Ë
¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ï¡¢Å·ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë²èÁü¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤êÈ´¤¡¢½Ä¤Ë3ËçÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
×ÂÀ±¤Ï¤È¤Æ¤â°Å¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç»ëÌî¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö3I/ATRAS¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê×ÂÀ±¡©
»£±Æ¤·¤¿ÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤ÎÁ°Ìî¾ÂÀ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ー¡Ö3I/ATRAS¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê×ÂÀ±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¡¡Á°Ìî¾ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö´ÑÂ¬»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Î¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¡ÊÂÀÍÛ·Ï¤Î³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î³°¤Øµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å·ÂÎ¡Ë¤Ç¡¢°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬ÉÃÂ®60km¤ÇÈó¾ï¤ËÂ®¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÊÃÏµå¤ÏÂÀÍÛ¤Î¼þ¤ê¤òÉÃÂ®Ìó30km¤Ç²óÅ¾¡Ë
¡Ú²èÁü⑥¡Û¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤ÇÂÀÍÛ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÇ®¤ÇÉ¹¤ä¥¬¥¹¡¢¥Á¥ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ü¤¦¤Ã¤È¤·¤¿¡¢×ÂÀ±¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ·Ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÂ¾¤Î×ÂÀ±¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç´ÑÂ¬¡¢¸¦µæ¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ーºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¡¡Á°Ìî¾ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö10·î¤ËÂÀÍÛ¤ËºÇÀÜ¶á¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤«¤é¸«¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë°ÌÃÖ¡Ê3I ¤ÈÃÏµå¤Î´Ö¤ËÂÀÍÛ¤¬¤¢¤ë¡Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÑÂ¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
12·î¤Ë¤ÏÌÀ¤±Êý¤Î¶õ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¤È×ÂÀ±¤Îµ÷Î¥¤¬¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê12/19 ¤Ç ÂÀÍÛ¤ÈÃÏµå¤Îµ÷Î¥¤ÎÌó 1.8ÇÜ¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢Ë¾±ó¶À¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑË¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
×ÂÀ±¤Ï±§Ãè¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡Ö¸°¡×
Å·Ê¸¤Ë¾Ü¤·¤¤»³ÍÛ³Ø±àÂç³ØÃÏ°è¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¹Ö»Õ¤ÎÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢×ÂÀ±¤Ï±§Ãè¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ーÂÀÍÛ·Ï³°¤«¤é×ÂÀ±¡Ö3I/ATRAS¡×¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡ÖÂÀÍÛ·Ï¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤è¤½¼Ô¤¬¤¿¤Þ¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
×ÂÀ±´ÑÂ¬¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤±§Ãè¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
×ÂÀ±´ÑÂ¬¤Î²Ê³ØÅª°ÕµÁ
ー×ÂÀ±¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö×ÂÀ±¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
×ÂÀ±¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ø¿å¤ÎÉ¹¤äÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÉ¹¡¢¤Ä¤Þ¤êÉ¹¤ä¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇ®¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎËÜÂÎ¤¬ÍÏ¤±Íî¤Á¤Æ¥¬¥¹¤ä¿Ð¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄ§Åª¤ÊÈø¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤È¤«¿å¤ÎÉ¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂÀÍÛ·÷¤Î±ó¤¤¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¤ÎÇ®¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¿Í¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Å·Ê¸²È¤Î³èÌö
ー×ÂÀ±¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö1930Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Î90Ç¯´Ö¤Î×ÂÀ±È¯¸«¿ô¤ò¼¨¤¹¥°¥é¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1940Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Å·Ê¸²È¤¿¤Á¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î×ÂÀ±¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î×ÂÀ±¤Î²¦¹ñ»þÂå¡Ù¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¼Â¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î´ÑÂ¬¼Ô¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅÄ¼Â¤µ¤ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Å·Ê¸²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬×ÂÀ±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
×ÂÀ±¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÂÀÍÛ·Ï¤Î³°±ïÉô
ー×ÂÀ±¤Î´ÑÂ¬¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö×ÂÀ±¤Î´ÑÂ¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î³°±ïÉô¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡Ø¥¨¥Ã¥¸¥ïー¥¹¡¦¥«¥¤¥Ñー¥Ù¥ë¥È¡ÊEKB¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÎ°è¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ï¡ØÃ»¼þ´ü×ÂÀ±¡Ù¡Ê¼þ´ü¤¬200Ç¯°ÊÆâ¤Î×ÂÀ±¡Ë¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë±óÊý¤Ë¤Ï¡Ø¥ªー¥ë¥È¤Î±À¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ØÄ¹¼þ´ü×ÂÀ±¡Ù¡Ê¼þ´ü¤¬200Ç¯°Ê¾å¤Î×ÂÀ±¡Ë¤ÎÈ¯À¸¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°¤«¤éÈôÍè¤·¡¢¤Þ¤¿ÂÀÍÛ·Ï¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ø¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3I/ATRAS¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×