Image: MEI GLOBAL TRADE

こだわりのメカニカルキーボードや、精密な操作を可能にするトラックボールマウス。デスク周りのセットアップに、独自の美学を追求している方もいるかと思います。

それらのパフォーマンスを引き出すための「最後のピース」が、まだ見つかっていないのなら、リストレストがその答えになるかもしれません。

磁気浮上テクノロジーにより手首の動きに360°追従し、左右独立設計であらゆるデバイス配置に対応。知性と感性を満たす新感覚のリストレスト「Hover」は、デスクワークをより快適で創造的な時間に変えるための招待状です。

まるで無重力？ 磁気浮上が生み出す「360°追従」の新体験

Image: MEI GLOBAL TRADE

従来のリストレストが手首を「置く」モノだったなら、「Hover」は手首を「浮かせる」ための装置、と表現するのがしっくりきます。]

内部に搭載された磁気浮上ギミックが、手首をやさしくサポート。これにより、タイピングやマウス操作における手首のわずかな傾きやひねりにも、360°どこまでも滑らかについてきてくれるんです。

手首への負担に配慮した、快適な使用感を目指した設計が嬉しい。思考を妨げることなく、クリエイティブな作業に没頭できる環境がここにあります。

自分だけのコックピットを。左右独立設計が叶える自由自在なレイアウト

Image: MEI GLOBAL TRADE

こだわりが詰まったデスク環境を、もっと自由な発想で最適化しませんか？

「Hover」は、左右が完全に独立したセパレートタイプの設計を採用しています。これが何を意味するのか。たとえば、HHKBのようなコンパクトキーボードとマウス、あるいは分離型キーボードの両脇、トラックボールと左手デバイス用など、まさに意のままのレイアウトが実現できるというわけです。

Image: MEI GLOBAL TRADE

一体型のリストレストではカバーしきれなかった「あと少し」の隙間や距離をうまく埋め、自分だけの黄金比率を構築できる。デスクというパーソナルスペースを、パフォーマンスを引き出すコックピットに変えてくれます。

吸い付くようなフィット感。厳選素材がもたらす上質な心地よさ

Image: MEI GLOBAL TRADE

毎日、長時間触れるモノだからこそ、その感触には妥協したくありませんよね。

「Hover」の内部には、厳選された高密度・低反発フォームを採用。手首を乗せた瞬間、その形や重さに合わせてじんわりと沈み込み、まるでオーダーメイドのようなフィット感を生み出します。

表面を覆うのは、肌触りの良い東レ製の高性能ファブリック。長時間使用しても蒸れにくく、なめらかな質感が、集中力の持続をさりげなく支えます。

機能美と実用性の両立。ミニマル設計に宿る細やかな配慮

Image: MEI GLOBAL TRADE

ミニマルで洗練されたデザインは、どんなデスク環境にも静かに溶け込み、空間演出に寄与します。さらに、表面の生地は撥水性に優れていて、うっかりコーヒーをこぼしたときもサッと拭き取りやすい仕様。手入れが簡単なのは、長く使ううえで重要なポイントです。1

個あたり約110gと軽量で、サイズもコンパクト。カフェでのノマドワークに持ち出すのにももってこいですよね。

未体験の浮遊感は一度体感すると、手放せなくなりそうです。磁気による滑らかな追従性、あらゆる環境に対応するレイアウトの自由度、そして上質な使い心地。これらの融合が、デスクワークの質をどう変えるのか、ぜひ確かめてみてください。

Image: MEI GLOBAL TRADE

