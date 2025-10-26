愛媛、クラブ史上２度目のJ３降格が確定。後半の攻勢実らず磐田に１−３敗戦、４試合残して18位以下が決まる
J２で最下位の愛媛FCは10月26日、J２第34節でジュビロ磐田とホームで対戦した。
引き分け以下でJ３降格が決まる、なんとしてでも勝利が必要な重要な一戦。愛媛は序盤から積極的に攻撃に出るも、チャンスを活かせず。すると45分、一瞬の隙を突かれて先制を許す。
それでも、後半も攻勢を強めると、51分に曽根田穣がヘディングでネットを揺らし、同点に追いついた。
その後も球際で激しく戦い、終盤にかけても相手ゴールに迫り、諦めずに逆転弾を狙った。しかし、76分にオウンゴールで失点。さらに90＋２分にも決められ、２点をリードされる。無情にもこのまま試合終了の笛が鳴った。
１−３で敗れ、４試合を残して愛媛の今季18位以下が確定。2021年シーズン以来、クラブ史上２度目のJ３降格となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
