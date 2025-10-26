ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。ドジャース公式インスタグラムも快投を称え、大谷翔平投手とハイタッチしている写真を投稿した。

初回に無死一、三塁の大ピンチを脱した山本は、3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。強力打線を封じ込め、9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

ドジャース公式インスタグラムは「ワールドシリーズで、ヨシノブがマスタークラスを見せた」とし、捕手のスミスと抱き合う写真を投稿。4枚目には大谷とハイタッチをかわす写真もあり、米ファンからも歓喜の声が続出した。

「ヨシノブの笑顔が大好き！」

「オオタニもヨシと同じようなエネルギーが必要だ」

「本当に誇りに思う！！」

「ヤマは別の惑星からやってきた」

「このチームは最高だ」

「このチームには心、謙虚さ、強さがある」

「1番・DH」で先発出場した大谷は、4打数1安打だった。山本の至高の105球で1勝1敗のタイに戻したドジャース。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）