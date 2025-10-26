お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。俳優の竹内涼真（32）とのメッセージのやりとりを公開し、反響を得ている。

ストーリーズで、おにぎりとたくあんの写真をアップしていた近藤。「おにぎり持ってレツゴ！ラップがまるで水しぶきだね！」とコメントを添えた。

これに反応したのが、竹内だった。現在出演しているTBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜後10・00）で演じる、亭主関白マインドの海老原勝男を思わせる口調で「あんまり強く握りすぎないように お米が潰れちゃって美味しさ半減しちゃうから」とメール。これに近藤が「あ、うん。ごめんね。次からは気を付けるね」と返信すると、「うーうん 謝らないで！はるながもっと上を目指せるって意味でのアドバイスだから」と再びメッセージが送られていた。

このやりとりを披露した近藤は「なんか、かつおさんからメールきた、、あゆめろの気持ちがとってもわかったはるめろです」と“勝男”からのメールに動揺した様子。「おにぎりもたくあんもつまようじも新幹線の座席も壁も全体的に茶色かったから焦った」と続け、「でも、かつおさんも成長してるから、そこの指摘はなくて安堵、、」とつづった。

フォロワーからは「最高すぎる」「おもしろすぎる」「かつおさん、成長しすぎ」「ドラマ見てるから熱いです」「うらやましい」「うわ！だるっ！て思ったらカツオさん」などの声が寄せられた。