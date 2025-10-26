小児がん患者支援のためにレモネードを販売する土井颯大さん。右は活動を支える母のかおりさん＝大阪市鶴見区

1杯のレモネードを、小児がんと闘う子どもたちのために―。弟を小児がんで亡くした大阪府豊中市の高校2年土井颯大さん（17）。弟と同じ病と闘う子どもたちを支援したいとレモネードを売り、寄付を集める活動を始めた。（共同通信＝工藤優人）

「冷たいレモネードはいかがですか」。9月の日曜日、「TSURUMIこどもホスピス」（大阪市鶴見区）で毎月開催されているマルシェで土井さんが呼びかけると、行き交う人が足を止め、カップ1杯400円のレモネードを買い求めた。瓶入りは1本450円で、青と黄の爽やかな色合いのラベルも「かわいい」と好評。「設備充実や、入院中の子どもたちのイベントに役立ててほしい」と売り上げのおよそ半分を病院に寄付する。

レモネード販売で小児がん患者を支援する「レモネードスタンド活動」は米国発祥。日本でも学校教材などで取り上げられ、同様の活動が広がった。

土井さんの弟大地さんは、5歳の時に小児がんの一種「神経芽腫」と診断され、抗がん剤治療で一時回復したものの、昨年13歳で亡くなった。

国立がん研究センターによると、国内では年間約2500人が小児がんと診断される。治療や退院後の経過観察など、家族にも費用や精神面で負担がかかる。弟の闘病を見守りながら「自分も力になりたい」と考える中で、レモネードスタンド運営を思いついた。

「おおさかレモネードスタンドプロジェクトPilina（ピリナ）」を設立し、今年NPO法人に。ピリナは、ハワイの言葉で「つながり」の意味だという。「小児がんの子どもたちを支援したいと思いを抱く人がつながれる場にしたい」と願いを込めた。これまで大阪のほか兵庫、岡山で出店、交流サイト（SNS）では活動仲間を募集している。

「活動を通じて、どんなにつらい治療の中でも明るく生きた大地の姿を伝えたい。それが今、小児がんと闘う子どもや家族の生きる希望になれば」。その思いが土井さんの原動力だ。

◎レモネードスタンド活動 地域のイベントや学校の文化祭などでレモネードを販売し、売り上げを小児がんの研究機関や病院などに寄付する活動。2000年に米国で当時4歳だった小児がんの少女が、治療の研究が進むようにと自宅の庭でレモネードを売り始め、メディアで取り上げられた。日本でも広がり、各地で患者家族や支援団体が取り組んでいる。

2024年1月、オーストラリアへの家族旅行で記念撮影する土井颯大さん（右）、大地さん兄弟（母かおりさん提供）

小児がん患者支援のためにレモネードを販売する土井颯大さん。右は亡くなった大地さんの写真を持つ母のかおりさん＝大阪市鶴見区

小児がん患者支援を目的とした活動の趣旨を、訪れた人に説明する土井颯大さん（左端）＝大阪市鶴見区