ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÃÄÂÎÀï¡¢ÆüËÜ¤Ï4°Ì¡¡3°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¢¹ë¤¬½éÍ¥¾¡
¡¡¡Ú¹âÍÛ¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÃÄÂÎÂÐ¹³Àï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥óºÇ½ªÆü¤Ï26Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ»Ô¤Î¿·Ä«Á¯CC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÎÆüËÜ¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ÇÀ¤³¦ÁªÈ´¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¤È°ì¤Ä¤Îµå¤ò¸ò¸ß¤ËÂÇ¤Ä¥Õ¥©¥¢¥µ¥à1»î¹ç¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î»³²¼¡¢ÃÝÅÄ¤¬ÇÔ¤ì¤Æ1¡½2¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¸Å¹¾¡¢ÃÝÅÄ¤¬Éé¤±¤Æ1¡½2¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÊÆ¹ñ¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7650Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£