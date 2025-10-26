山本美月、子どもとハウステンボス満喫2ショット公開「可愛すぎる写真」「家族の仲の良さが伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】女優の山本美月が10月25日、自身のInstagramを更新。親子でハウステンボスを満喫する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】山本美月、子どもとのレアな2ショット公開
山本は「前回いつ行ったか記憶がないくらい久しぶりに、ハウステンボスへ」「今回のお目当てはミッフィー」「おばあちゃまも一緒に3人旅」とコメントし、写真を投稿。「私の隣で手を振ってるミッフィーは、子です」とミッフィーのイラストで子どもを隠した写真を公開した。「キャラ好きは遺伝です。最近はこびとづかんにも興味があるみたいです」と愛情たっぷりに綴っている。
この投稿に、ファンからは「親子でミッフィー満喫、癒される」「キャラ好きが遺伝するの、微笑ましい」「可愛すぎる写真」「おばあちゃまも一緒なんて素敵」「旅の様子がほっこりする」「ミッフィーとの写真、可愛すぎる」「家族の仲の良さが伝わる」といったコメントが寄せられている。
山本は、2020年に俳優の瀬戸康史と結婚。2023年に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山本美月、親子でハウステンボス満喫
◆山本美月の投稿に反響
