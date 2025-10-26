Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦¸µAKB48¾®ÎÓçýÎ¤Æà¥¢¥Ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¸ø³«¡Ö¤À¡¼¤¤¤Ö°é¤Ã¤Æ¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/26¡Û¸µAKB48¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓçýÎ¤Æà¤¬10·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ºÝÎ©¤Ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ç
¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤â¤À¡¼¤¤¤Ö°é¤Ã¤Æ¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ë¡×¤È¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£Æü¤Ï¤â¤¦ÎÃ¤·¤¤ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ´¨¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê ²È½Ð¤¿¤Î¤Ë1²óÌá¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤Æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï2010Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2015Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£2018Ç¯4·î¤ËÊ¡²¬ÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Î¿·Î¤ÎÃÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏµòÅÀ¤ò¿ÀÆàÀî¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ºÝÎ©¤Ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ç
¢¡¾®ÎÓçýÎ¤Æà¥¢¥Ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ÈäÏª
¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤â¤À¡¼¤¤¤Ö°é¤Ã¤Æ¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ë¡×¤È¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£Æü¤Ï¤â¤¦ÎÃ¤·¤¤ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ´¨¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê ²È½Ð¤¿¤Î¤Ë1²óÌá¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤Æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡¾®ÎÓçýÎ¤Æà¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï2010Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2015Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£2018Ç¯4·î¤ËÊ¡²¬ÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Î¿·Î¤ÎÃÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏµòÅÀ¤ò¿ÀÆàÀî¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û