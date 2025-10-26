40代ママ店員はこう穿く！【グローバルワーク】即マネしたい！「ワイドパンツ着回しコーデ」

リラックス感があり、こなれた雰囲気を醸し出すワイドパンツ。大人がコーデに取り入れるなら、おしゃれ店員さんの着こなしを参考にしてみて。今回は【グローバルワーク】40代ママ店員のぺぺちこさんによる、大人に似合うワイドパンツの着まわしコーデを紹介します。

カーディガンと合わせてきれいめカジュアルコーデに

【グローバルワーク】「イージーケアストレッチワイドパンツ」\2,990（税込）

ストンと落ちるワイドストレートシルエットのパンツ。キレイ見えを狙うなら、エクリュカラーがおすすめです。秋らしいダークブラウンのカーディガンを合わせれば、トレンド感も備わったこなれコーデに。レイヤード風デザインのカーディガンなら、ワンツーコーデもおしゃれに決まります。バッグとシューズは淡色で統一するのも、上品に垢抜けるポイント。

シャツの腰巻きスタイルでこなれ感アップ

ナチュラルな色味のパンツとトップスを合わせたカジュアルスタイル。アクセントとしてチェック柄のシャツを腰巻きすれば、ワントーンコーデの野暮ったさを回避できそうです。シャツはブラウンカラーを選んで秋らしく。キャップとスニーカーでスポーティーな要素をプラスするのも、今っぽく仕上げるコツ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M