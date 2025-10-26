石丸監督から青野監督にバトンタッチも…34試合でわずか3勝

愛媛FCは10月26日、J2リーグ第34節のジュビロ磐田と対戦し、1-3で敗れた。

この結果により、17位ロアッソ熊本との勝ち点差が15となり、残り4試合で勝ち点差を追いつくことができなくなった。

愛媛は5月21日に石丸清隆監督の契約解除を決断し、6月24日に暫定で指揮を執っていた青野慎也ヘッドコーチの監督就任を正式発表。監督交代で巻き返しを図ったが、青野監督の下ではわずか2勝のみと勝ち点を積み上げられず。第11節から最下位が続き、残り4試合を残してJ3降格が決定した。

2時間先にキックオフした17位熊本と16位大分トリニータの一戦は1-0で大分が勝利。試合前の降格決定は免れたが、磐田との一戦では一時同点に追いつくも3失点で敗戦。勝ち点を積み上げることができず、無念のJ3降格が決定した。

愛媛は2023年にJ3優勝を果たし、24年にJ2へ昇格。昨季は降格圏手前のリーグ戦17位で残留したが、今季は34試合でわずか3勝にとどまり、リーグ最多失点で勝ち点はわずか20となっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）