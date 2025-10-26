叶姉妹・美香、『鬼滅の刃』累のハロウィンコスプレ披露 姉・恭子の「蜘蛛の糸」トリビアも紹介
叶姉妹が25日までにインスタグラムを更新。『鬼滅の刃』に登場する累のコスプレを披露すると、ファンから「感動」「す、すごすぎます！」といった声が寄せられた。
【別カット】「まぁ、美香さん、 また、アメージングでプレシャスな鬼」姉・恭子も絶賛の叶美香のコスプレ
ハロウィンを前に妹・美香が公開したのは、十二鬼月の一人で「下弦の伍」の数字を与えられた累のコスプレ。複数公開されている写真には、シルバーのウィッグに白を基調とした着物姿で累になりきる美香の姿が収められている。
投稿では、昆虫に詳しいという姉・恭子から聞いた蜘蛛の糸の豆知識について「蜘蛛の糸はタンパク質のアミノ酸系で出来ていて細くても強度がすごいのよ。そして、その粘りによって伸縮性も強くてわたくしにとってはとても興味深いものなのですよ。その糸で、私を絡めて掴まえて…という位」とつづっている。
披露された累のコスプレに、ファンからは「クオリティが高すぎて感動」「す、すごすぎます！鬼気迫るアートコスプレ」「生きた芸術」などの反響が寄せられている。
引用：「叶姉妹」インスタグラム（＠kano_sisters007）
【別カット】「まぁ、美香さん、 また、アメージングでプレシャスな鬼」姉・恭子も絶賛の叶美香のコスプレ
ハロウィンを前に妹・美香が公開したのは、十二鬼月の一人で「下弦の伍」の数字を与えられた累のコスプレ。複数公開されている写真には、シルバーのウィッグに白を基調とした着物姿で累になりきる美香の姿が収められている。
披露された累のコスプレに、ファンからは「クオリティが高すぎて感動」「す、すごすぎます！鬼気迫るアートコスプレ」「生きた芸術」などの反響が寄せられている。
引用：「叶姉妹」インスタグラム（＠kano_sisters007）