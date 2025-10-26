私立恵比寿中学、BUDDiiSらが次世代のスターにライブでエール 北川景子らスターダスト所属32人集結
第4回『スター☆オーディション』最終選考会が26日、都内で行われ、芸能事務所スターダストプロモーションに所属する32人が登場。北川景子がスペシャルプレゼンターとして登壇したほか、私立恵比寿中学、BUDDiiS、ONE LOVE ONE HEART（藤咲碧羽は欠席）、Lienel（武田創世は欠席）がライブパフォーマンスを披露し、次世代のスターにエールを送った。
【ライブ写真】かわいい！全力で踊る私立恵比寿中学ら4組
オープニングアクトは、ONE LOVE ONE HEART、Lienelが務めた。最初に登場したLienelは、2023年4月29日にデビューした6人組のメインボーカル＆ダンスグループ。「罪と罰」「アンチハート」「AMAZING WORLD」の3曲をフレッシュにパフォーマンスした。
続いて登場したONE LOVE ONE HEARTは、2022年1月にスターダストとavexの合同プロジェクトとしてスタートした男女混合9人組グループ。「春雷フライト」「本日は晴天なり」「Story」を熱唱。さわやかに、時にクールな表情で魅せた。
ライブアクトは、私立恵比寿中学、BUDDiiSが担当。私立恵比寿中学は、“永遠の中学生”をコンセプトに活動し、ことし3月には結成15周年記念ライブを成功させた8人組アイドルグループ。仮契約のシンデレラ」「TWINKLE WINK」「イヤフォン・ライオット」「YELL」「スターダストライト」を披露。息つく暇もないダンスの激しさを感じさせない笑顔を観客に届けた。
BUDDiiSは、2020年9月16日に結成され、21年5月に「CLICK ME」でデビューした9人組ダンスボーカルグループ。「LOUD」「Magic」「BLUE SODA」「The One」「Dear」をポップで軽やかなダンスと熱い歌声で楽しませた。
事務所の先輩として4組がライブパフォーマンスでエールを送った後は、グランプリ発表に北川景子がサプライズ登場。グランプリを発表し、トロフィーを授与した。
6月より実施されていた同オーディションは、芸能事務所スターダストプロモーションが「新たなスターの原石が本気でエンタメ世界を目指すとき、初めてチャレンジするコンテスト」として開催されてもので、ことしで4回目。応募総数1万2458人かの中からグランプリを決める最終選考会がこの日行われ、さまざまな審査を経て選びぬかれたファイナリスト18人（男5人、女13人）が集結した。
【ライブ写真】かわいい！全力で踊る私立恵比寿中学ら4組
オープニングアクトは、ONE LOVE ONE HEART、Lienelが務めた。最初に登場したLienelは、2023年4月29日にデビューした6人組のメインボーカル＆ダンスグループ。「罪と罰」「アンチハート」「AMAZING WORLD」の3曲をフレッシュにパフォーマンスした。
ライブアクトは、私立恵比寿中学、BUDDiiSが担当。私立恵比寿中学は、“永遠の中学生”をコンセプトに活動し、ことし3月には結成15周年記念ライブを成功させた8人組アイドルグループ。仮契約のシンデレラ」「TWINKLE WINK」「イヤフォン・ライオット」「YELL」「スターダストライト」を披露。息つく暇もないダンスの激しさを感じさせない笑顔を観客に届けた。
BUDDiiSは、2020年9月16日に結成され、21年5月に「CLICK ME」でデビューした9人組ダンスボーカルグループ。「LOUD」「Magic」「BLUE SODA」「The One」「Dear」をポップで軽やかなダンスと熱い歌声で楽しませた。
事務所の先輩として4組がライブパフォーマンスでエールを送った後は、グランプリ発表に北川景子がサプライズ登場。グランプリを発表し、トロフィーを授与した。
6月より実施されていた同オーディションは、芸能事務所スターダストプロモーションが「新たなスターの原石が本気でエンタメ世界を目指すとき、初めてチャレンジするコンテスト」として開催されてもので、ことしで4回目。応募総数1万2458人かの中からグランプリを決める最終選考会がこの日行われ、さまざまな審査を経て選びぬかれたファイナリスト18人（男5人、女13人）が集結した。