スターダストの次世代スターに東京都出身14歳＆沖縄県出身14歳 応募総数1万2458人からグランプリに輝く
第4回『スター☆オーディション』最終選考会が26日、都内で行われ、グランプリに東京都出身出身14歳の山中島世夏さんと沖縄県出身14歳の岩瀬夕由さんが、応募総数1万2458人の中からグランプリに輝いた。
【写真】第4回『スター☆オーディション』 審査員特別賞には4人
6月より実施されていた同オーディションは、芸能事務所スターダストプロモーションが「新たなスターの原石が本気でエンタメ世界を目指すとき、初めてチャレンジするコンテスト」として開催されてもので、ことしで4回目。応募総数1万2458人かの中からグランプリを決める最終選考会がこの日行われ、さまざまな審査を経て選びぬかれたファイナリスト18人（男5人、女13人）が集結した。
最終選考では、第1次審査に1分間の自己PR、最終審査に「スター学園 運動部対抗パフォーマンス大会」として演技審査および歌やダンスの特技審査が行われ、それぞれ初々しいパフォーマンスでアピールした。審査の最後には、候補者全員でスピッツの「空も飛べるはず」を合唱した。
グランプリは、サプライズ登場した事務所の先輩となる北川景子が発表。はえある栄誉に輝いたのは、山中島世夏さん（やまなかじませな、東京都出身、14歳）と岩瀬夕由さん（いわせゆうゆ、沖縄県出身、14歳）さんの2人。「ダンスも上手でお芝居に望む姿勢もすばらしかった。目の奥にひそむやるぞ！という意志が感じられた」という理由で選ばれた山中島さんは「これまでたくさん練習してきた成果が出せて、この結果になったと思うので、とってもうれしいです」と呆然としながらもうれしさをにじませた。審査員全員一致で決まったという岩瀬さんは、「いままで練習してきて、グランプリとれて、本当にうれしいです。ありがとうございます」と驚きつつも声を弾ませた。
北川は「才能あふれる2人とこれからどんな仕事ができるか楽しみ」とにっこり。まだ信じられないままに賞を受け取る2人に、慈愛の目を向けたていた。
さらに今回のオーディションは白熱を極め、レベルの高さを見せた結果、審査員特別賞には、東京都出身の12歳・富永朋貴さん、沖縄県出身の12歳・亀谷珠奈さん、福岡県出身の16歳・薬師寺梨央さん、兵庫県出身の11歳・追田愛唯さんの4人が選出された。
審査員は、スターダストプロモーションの広長仁取締役、内倉隆行執行役員、SDPの岩倉達哉常務取締役、SDRの宮井昌取締役が務めた。
イベントにはそのほか、オープニングアクトにONE LOVE ONE HEART（藤咲碧羽は欠席）、Lienel（武田創世は欠席）、ライブアクトに私立恵比寿中学、BUDDiiSが登場。MCは元日本テレビアナウンサーの尾崎里紗、BUDDiiSの小川史記、最終審査での校長・教師役をさんだるが務めた。
【写真】第4回『スター☆オーディション』 審査員特別賞には4人
6月より実施されていた同オーディションは、芸能事務所スターダストプロモーションが「新たなスターの原石が本気でエンタメ世界を目指すとき、初めてチャレンジするコンテスト」として開催されてもので、ことしで4回目。応募総数1万2458人かの中からグランプリを決める最終選考会がこの日行われ、さまざまな審査を経て選びぬかれたファイナリスト18人（男5人、女13人）が集結した。
グランプリは、サプライズ登場した事務所の先輩となる北川景子が発表。はえある栄誉に輝いたのは、山中島世夏さん（やまなかじませな、東京都出身、14歳）と岩瀬夕由さん（いわせゆうゆ、沖縄県出身、14歳）さんの2人。「ダンスも上手でお芝居に望む姿勢もすばらしかった。目の奥にひそむやるぞ！という意志が感じられた」という理由で選ばれた山中島さんは「これまでたくさん練習してきた成果が出せて、この結果になったと思うので、とってもうれしいです」と呆然としながらもうれしさをにじませた。審査員全員一致で決まったという岩瀬さんは、「いままで練習してきて、グランプリとれて、本当にうれしいです。ありがとうございます」と驚きつつも声を弾ませた。
北川は「才能あふれる2人とこれからどんな仕事ができるか楽しみ」とにっこり。まだ信じられないままに賞を受け取る2人に、慈愛の目を向けたていた。
さらに今回のオーディションは白熱を極め、レベルの高さを見せた結果、審査員特別賞には、東京都出身の12歳・富永朋貴さん、沖縄県出身の12歳・亀谷珠奈さん、福岡県出身の16歳・薬師寺梨央さん、兵庫県出身の11歳・追田愛唯さんの4人が選出された。
審査員は、スターダストプロモーションの広長仁取締役、内倉隆行執行役員、SDPの岩倉達哉常務取締役、SDRの宮井昌取締役が務めた。
イベントにはそのほか、オープニングアクトにONE LOVE ONE HEART（藤咲碧羽は欠席）、Lienel（武田創世は欠席）、ライブアクトに私立恵比寿中学、BUDDiiSが登場。MCは元日本テレビアナウンサーの尾崎里紗、BUDDiiSの小川史記、最終審査での校長・教師役をさんだるが務めた。