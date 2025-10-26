【阪神スタメン】2戦目も島田海吏がスタメン起用 デュプランティエは初対戦＆初登板のマウンドで快投なるか
◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)
日本シリーズ初戦は1点差の攻防を制し阪神が勝利。続く2戦目の両チームスタメンが発表されました。
阪神は前日にも見事な逆転劇を生んだ、1番から5番までの盤石な上位打線に変更なし。さらにスタメン起用に応え、走攻守に躍動を見せた島田海吏選手をこの日も先発起用しました。
先発のマウンドにあがるのはデュプランティエ投手。今季はNPB初年度ながら2度の完封を記録するなど見事な投球を披露し、15試合の先発で6勝3敗、防御率1.39をマークしました。しかし体の不調もあり8月9日以降の1軍登板はなし。またソフトバンクとの対戦はここまでなく、みずほPayPayドームでの登板もありません。
▽両チームのスタメン
【ソフトバンク】
1(左)柳田悠岐
2(中)周東佑京
3(右)柳町達
4(指)近藤健介
5(三)栗原陵矢
6(一)山川穂高
7(遊)川瀬晃
8(捕)海野隆司
9(二)牧原大成
先発：上沢直之
1(中)近本光司
2(二)中野拓夢
3(右)森下翔太
4(三)佐藤輝明
5(一)大山悠輔
6(指)郄寺望夢
7(遊)小幡竜平
8(捕)坂本誠志郎
9(左)島田海吏
先発：デュプランティエ