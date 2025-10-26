◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)

日本シリーズ初戦は1点差の攻防を制し阪神が勝利。続く2戦目の両チームスタメンが発表されました。

阪神は前日にも見事な逆転劇を生んだ、1番から5番までの盤石な上位打線に変更なし。さらにスタメン起用に応え、走攻守に躍動を見せた島田海吏選手をこの日も先発起用しました。

先発のマウンドにあがるのはデュプランティエ投手。今季はNPB初年度ながら2度の完封を記録するなど見事な投球を披露し、15試合の先発で6勝3敗、防御率1.39をマークしました。しかし体の不調もあり8月9日以降の1軍登板はなし。またソフトバンクとの対戦はここまでなく、みずほPayPayドームでの登板もありません。

▽両チームのスタメン

【ソフトバンク】

1(左)柳田悠岐

2(中)周東佑京

3(右)柳町達

4(指)近藤健介

5(三)栗原陵矢

6(一)山川穂高

7(遊)川瀬晃

8(捕)海野隆司

9(二)牧原大成

先発：上沢直之

【阪神】1(中)近本光司2(二)中野拓夢3(右)森下翔太4(三)佐藤輝明5(一)大山悠輔6(指)郄寺望夢7(遊)小幡竜平8(捕)坂本誠志郎9(左)島田海吏先発：デュプランティエ