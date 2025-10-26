◆スピードスケート 全日本距離別選手権 最終日（２６日、長野市エムウェーブ）

女子１５００メートルは世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５５秒８５で大会最長記録となる１０年連続１０度目の優勝を果たした。今大会は４種目に出場し、１０００メートルとの２冠、５００メートルと３０００メートルは２位に入った。レース後は「優勝はできたが、後半の内容は課題が残るレースになった。悔しい気持ち」とやや険しい表情を見せた。

レースは最初の３００メートルを２５秒１６で入るも、最後の４００メートルを３２秒６１で滑った。「前半から攻めることを目標にして、実行することは良かったが、このスケーティングを維持する体力、体勢ができていない。さらに練習を積んでいかないといけない」と危機感をのぞかせた。

今大会は五輪出場が有力視される１０００メートル、１５００メートルに加え、５００メートルと３０００メートルもこなした。レースごとにコンディションを上げ、「たくさんの気づきがあった。実りのある大会になったと言えるように、これからを過ごしていきたい」と収穫も得て大会を終えた。来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季。「年末を経て、この滑りをさらによくして皆さんに届けたい。めげずにやっていきたい」と力強く話した。