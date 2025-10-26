◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル、稍重）

クラシック最終戦は３歳牡馬１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した１番人気のエネルジコ（美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。Ｇ１初制覇を飾った。勝ちタイムは３分４秒０。

デビュー３連勝で青葉賞を制覇。優先出走権を得た日本ダービーは体調が整わず自重したが、休養を挟んでの始動戦となった新潟記念で古馬相手に２着に入り、初のＧ１に臨んでいた。ルメール騎手は、２０２３年ドゥレッツァ、昨年はアーバンシックで連覇していたが、レース史上初の３連覇を達成。武豊騎手と並ぶ歴代最多５勝目で、先週の秋華賞（エンブロイダリー）に続くＧ１連勝となった。

２着は２番人気のエリキング（川田将雅騎手）、３着は１３番人気のエキサイトバイオ（荻野極騎手）だった。

佐々木大輔騎手（レッドバンデ＝５着）「しっかりゲートを出て、出していってはいないのですが、外枠なりに内に入れようとしました。ハミのかみ方も、２２００メートルでも３０００メートルでも変わらなかった。スタミナはあると思います」

藤岡佑介騎手（ミラージュナイト＝６着）「スタート次第で、位置は気にせず、リズム重視でと思っていました。流れが遅くて、序盤に力んでしまったのがもったいない。あの位置なら、リラックスして走らせたかった。来年はもっと良くなると思います」

西村淳也騎手（コーチェラバレー＝７着）「馬場は上手でしたね。初めて乗りましたが、状態もいいと思いました。もっと雨が降ってくれたら面白かった。この経験を生かしてほしいです」

松山弘平騎手（ジョバンニ＝８着）「ゲートがあまりうまくないので、流れに乗れませんでした」

横山和生騎手（レクスノヴァス＝９着）「スタートを決めて流れにも乗れました。道中で動く馬がいなければ、もう少し頑張れたと思います。あわや、という場面は作れたし、力の差もあったのかもしれないけど、頑張ってくれました」

団野大成騎手（アロンディ＝１０着）「強い相手がそろいましたけど、道中はうまく運べました。みんなが上がっていくところで置かれましたが、そこまで負けていません。力みもあったなかで、よく頑張りました。色々と勉強になる競馬だったと思います」

戸崎圭太騎手（アマキヒ＝１１着）「動きたいところで動けなかった。道中はスローで、楽につけていたけど、反応などが良くなってくれればと思います」

和田竜二騎手（ライトトラック＝１２着）「ゲートを出てくれて、内のポケットを取りたかったけど、馬場が微妙だったので。思ったより馬群は凝縮した。ラストは止まったし、距離もあるのかなと思います」

岩田望来騎手（ショウヘイ＝１４着）「正直、３０００メートルは長かった。折り合いに苦労しました。適距離ではなかったので、また頑張ります」

嶋田純次騎手（レイヤードレッド＝１５着）「スタートはポンと出ましたが、外枠だったぶん、内に入れられず。後ろからかわされた時にハミを噛むところもあったけど我慢した。止まってはいないんですけど、もっと短い距離の方がいいですね」

松永幹調教師（ヤマニンブークリエ＝１６着）「道中ずっと、（ハミが）抜けなかったね。４コーナーまでずっと。今日はテンションが高かった。力はあると思うので、競馬さえ覚えてくれば」

岩田康誠騎手（ラーシャローム＝１７着）「夏より成長を感じました。結構、行きっぷりもよかった。自己条件なら」

北村友一騎手（ジーティーアダマン＝１８着）「少しテンションが高くて、気負っていました。いいペースで運べたけど、今日は距離どうこうより、気負った分かなと思います」