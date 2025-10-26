◇明治安田J1リーグ第35節 湘南0―1福岡（2025年10月26日 ベスト電器スタジアム）

19位の湘南はアウェーで福岡に敗れ、今季最終18位以下が確定し、2017年シーズン以来9年ぶりとなるJ2降格が決まった。35試合を終えて6勝8分け21敗の勝ち点26。19試合勝利なしとなり、残り3試合で、残留圏の17位横浜Mの勝ち点37に届かないことが確定した。

雨中のアウェー戦。湘南イレブンは残留への絶対条件だった勝利を目指したが、結末は残酷だった。後半終了間際にVAR判定を経て相手に与えられたPKをあっさり決められ万事休す。試合終了の笛が鳴ると湘南イレブンはピッチに倒れ込んだ。

山口智監督（47）は試合後のインタビューに応じ「全部の責任は自分にあると思います。選手はよくやってくれたし、理屈ではないところでプレッシャーを感じていた。結果に対しての責任は自分だと思います」と唇をかんだ。

この日もアウェーに駆けつけた多くのサポーターに向け「本当に感謝しかないですし、常に大きな声援や歌で選手の背中を押してくれているにもかかわらず、なかなか返せずに結果も決まってしまった。謝っても謝りきれない」と謝罪した。残り3試合を見据え「結果として返す3試合にしないといけない」と白星を誓った。