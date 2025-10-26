ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡ÖµþÇ·²ð¤ËÃ¦Ë¹¡£¥¹¥²¥¨¤è¡×¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥«¥·¥á¥í¤Ë´°¾¡
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁ°¸þ¤¶µ¼¼¡×¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Î¥Ó¥·¥å¥±¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSAIKOU¡ßLUSH¡¡vol.2¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé7°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê27¡áMR¡Ë¤¬¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê36¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÈ½Äê3¡½0¡Ê98¡½92¡ß2¡¢97¡½93¡Ë¤Ç¾¡¤Ã¤¿58¡¦0¥¥í·ÀÌó10²óÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤ÎÁ´»î¹ç¤òÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿ABEMA¤Î´ë²è¤Ç»öÁ°¤Ë¥«¥·¥á¥í¤ò¼èºà¤·¤¿ºÙÀî»á¤Ï¡Ö¥«¥·¥á¥í¤ÏÉáÄÌ¤ËÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÂÎ½Å¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢»¨¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏµþÇ·²ð¤¬¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤¤Ê¤¬¤éÂ¤ò»È¤¤¡¢»þ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£²¿¤È¤«µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥«¥·¥á¥í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢¤¤ì¤¤¤Ê´é¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï¡ÖµþÇ·²ð¤Ï·ù¤¤¤ä¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥Û¥á¤ë¤Ù¤¤ä¤È»×¤¦¡£ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥ê¡¼¥Á¤¬Ä¹¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£¹¶·âÎÏ¤¬À¨¤¯¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤Êý¡Ê¥«¥·¥á¥í¡Ë¤ÏÅª¤ò¹Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÀï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥é¥ó¤ò´°¿ë¤·¤¿µþÇ·²ð¤Î´°¾¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¾Î¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Á¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥«¥·¥á¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥È58¡¦9¥¥í¡Ë¤Ï³¬µé¤¬Èô¤Ó¤¹¤®¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ê»î¹çÁ°¤Ï¡Ë¥«¥·¥á¥í¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥·¥á¥í¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢µþÇ·²ð¤ËÃ¦Ë¹¡£¥¹¥²¥¨¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£