人気声優の花江夏樹さんが、東京・竹芝で開催された「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』ワールドプレミア 開宴ティーパーティ！」

に登壇しました。



【写真を見る】【 花江夏樹 】 使いたい魔法は、“お風呂に入ったことになるというユニーク魔法” まさかの「呪文」に会場は大爆笑





本作品は、ディズニー作品に登場するヴィランズ（悪役たち）からインスパイアされたキャラクターが織りなす、ダークファンタジーアニメーション。人気ゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」が原案となっている注目作品です。

今回は、29日の公開を前に、一足早く1話と2話が世界最速上映されるワールドプレミアが開催されました。







今回、舞台となる魔法士養成学校の寮長の一人「リドル・ローズハート」役のボイスキャストとして参加する花江さんは、“（5年前に）ゲームを1度収録してから、（今回新たに）アニメーション版を録っていて、5年、6年経っているからこそ、今の自分たちにできる表現が増えたので、それを皆様にお見せできるのが嬉しい。本当に素晴らしいものに出来上がっていると思っています”と作品の出来栄えに自信たっぷりな様子を見せました。







また、作品にちなみ使ってみたい「ユニーク魔法」について問われた花江さんは、“毎日を健康的に過ごすのに何が必要かっていうと、やっぱり睡眠時間だと思うんですよ。できれば9時、21時には寝たい”と突然の健康志向発言。

会場が「？」という雰囲気に包まれるなか、花江さんはさらに、“そのためには、寝る準備を早くしないといけないんですけど、やっぱりめんどくさいのがお風呂。なので、僕のユニーク魔法は…お風呂に入ったことになるというユニーク魔法です”と続け、掲げた魔法は、“9時には寝よ、オフロイカズユアベッド！！！”と声高らかに呪文を唱え、会場は大爆笑。







キャスト陣からは、“ずるい！”、“やだー”、“めちゃめちゃ考えてるよ”とツッコミが入る場面も見られ、満足げな表情の花江さんでした。







そのほか、本イベントには、本作品ボイスキャストの山下誠一郎さん、小林竜之さん、阿座上洋平さん、杉山紀彰さんが参加しました。



【担当：芸能情報ステーション】