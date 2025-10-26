米歌手ケイティ・ペリーが25日、41歳の誕生日を熱愛がうわさされるカナダの前首相ジャスティン・トルドー氏（53）と共に祝い、交際を公にした。

米オンラインメディアTMZが、仏パリにある世界的に有名な老舗キャバレー、クレイジー・ホースで誕生日を祝うデートを楽しむ姿を激写。報道陣が待ち構える中、笑顔で手をつないで出てくる様子がパパラッチされ、カップルとして初めて公の場に姿を見せたことから交際宣言と複数のメディアが伝えている。

ペリーは真っ赤なドレスをまとい、トルドー氏は全身黒のカジュアルなアンサンブルでまとめていた。2人は迎えの車に一緒に乗り込んで劇場を後にした。

今年6月に英俳優オーランド・ブルームと婚約を解消したペリーは、7月にカナダ・モントリオールのレストランでトルドー氏と食事する姿がキャッチされ、熱愛のうわさが浮上していた。

2人は最近も米カリフォルニア州サンタバーバラ沖のヨット上で抱き合い、キスをする姿がパパラッチされたばかりだった。

今年3月に首相を退任したトルドー氏は、2023年8月に約18年間にわたる結婚生活に終止符を打ち、妻ソフィー・グレゴワールさんとの別居を発表している。（ロサンゼルス＝千歳香奈子）