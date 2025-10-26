¡ÚµþÅÔ3R¡ÛÉðË¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥ê¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë
¡¡10·î26Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢ÉðËµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥ê¥¹¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦³ÑÅÄ¹¸°ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ñ¡¼¥ô¥©¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦µÈÅÄÄ¾¹°¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ð¥ó¥é¥¤¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:02.5¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡¢¥«¥È¥Þ¥ó¥º¥´¡¼¥ë¥É¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦µÜËÜÇî¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡¡ÉðËµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥ê¥¹¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤è¤¯¥Ï¥Ê¤Ø¡£1ÇÏ¿È¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿Æ¨¤²¤Ç¡¢¥¹¥í¡¼¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î¼ê±þ¤¨¤âÀä¹¥¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤ò¥°¥ó¥°¥óÆÍ¤Êü¤·¡¢2Ãå°Ê²¼¤Ë£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥ê¥¹¡¡2Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦³ÑÅÄ¹¸°ì¡Ë
Éã¡§¥·¥¹¥¥ó
Êì¡§¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ô¥µ
ÊìÉã¡§¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹
ÇÏ¼ç¡§¾¾ËÜ¹¥Î´
À¸»º¼Ô¡§Âç¼íÉôËÒ¾ì