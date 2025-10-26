期待通りパワフルな直列6気筒エンジン

1932年式ウーズレー・ホーネット・スペシャルのオーナー、アシュトン夫妻によれば、当初はサイクルフェンダーだったとか。ミシュラン・ビバンダム・ホイールは、年代もののオリジナル。現在とはビード構造が異なる、当時のタイヤへ合わせた設計にある。

【画像】天へ響く6気筒の排気音 ウーズレー・ホーネット・スペシャル 同時期の英国製スポーツ 全164枚

シートへ座ると、左の手元へ4速MTのシフトノブが伸びる。膨らみが2つあるダッシュボードには、運転席側へ時速100マイル（約161km/h）までのスピードメーターと、助手席側に6000rpmまで振られたタコメーター。ステアリングホイールは4スポークだ。



ウーズレー・ホーネット・スペシャル・スワロー・ボディ（1932年式／英国仕様）

チューニングされた6気筒エンジンは、期待通りパワフル。ハイレシオなステアリングラックで、カーブへ直感的に侵入できる。シフトパターンは1速が手前で、現代と逆だが動きは正確で扱いやすい。

フロントノーズが反応するまでワンテンポ遅れ、路面の凹凸でシャシーがしなり、安定性は高くない。ライレー・インプなどが存在した、80年前の基準でも。慣れも必要だ。

一体感が高く運転する自信を抱きやすい

続いて、デビッド・コーニー氏が所有する1933年式。インターナショナル社によるボディは、父が乗っていたホーネット・スペシャルと似ていて、実は真っ先に心が動いていた。塗装はホワイトで、ナンバーはAUV 668だ。

第二次大戦中に放置され、1980年代にグレートブリテン島南西のコーンウォール州で発見。彼は、12年前に購入している。エンジンは、1934年仕様としてブロックが再設計されたクロスフローで、吸排気のマニフォールドが逆に位置し、最高出力は僅かに高い。



ウーズレー・ホーネット・スペシャル・スワロー・ボディ（1932年式／英国仕様）

MTには、3速と4速にシンクロメッシュが追加されている。シャシーは、リアアクスル回りを強化。ラジエターを飾るトリムも、2本ラインへリフレッシュされた。

発進させると、先の2台とは明らかに印象が異なる。ステアリングの反応は良く、ボディの動きには締まりがある。クルマとの一体感が高く、運転する自信を抱きやすい。動力性能がほぼ変わらないのは、若干増えた車重の影響だろう。

流れの速い郊外の道を快適に流せる

アイボリーのもう1台も、メカニズム的にはコーニー氏の1933年式と概ね同じ。しかしボディのデザインが異なり、運転体験も僅かに違う。

AYN 325のナンバーで登録された、コルシカ社製ボディの1934年式を所有するのは、ピーター・ライト氏。1962年に購入し、1970年代半ばにレストアを開始したものの、子育てや仕事の合間の作業はゆっくり進み、2012年に仕上がったそうだ。



ウーズレー・ホーネット・スペシャル・コルシカ・ボディ（1934年式／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

フロントフェンダーが長く尾を引く上品なスタイリングは、1930年代のスポーツカーの典型。後期型でMTはシンクロ付きだから、流れの速い郊外の一般道を快適に流せる。

開発が優先されたMG 1935年で提供終了

ブルーの1台は、ウィッティンガム＆ミッチェル社のデイトナ・ボディを架装する。ジャック・ペピアット氏がオーナーで、峰が2つ並んだアルミ製ダッシュボードと、ボンネットのラインが特徴。彼は2016年から維持しているそうだ。

エンジンブロックは交換されているものの、クロスフローのヘッドはオリジナル。ルーカス社製のスターティックス・システムが組まれている。エンストすると自動的に再始動する機構だが、ペピアットが主張するとおり、欠点の方が多かった。



ウーズレー・ホーネット・スペシャル・ウィッティンガム＆ミッチェル・ボディ（1935年式／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1935年仕様で、排気量は1604cc。ウーズレーが1934年のロンドン・モーターショーで発表したユニットで、最高出力は50ps程度まで上昇している。シャシーの厚みが増え、より高いラジエターも与えられている。

それでも、進化を続けるライバルと比べて、内容は控えめだった。ウーズレーはモーリス傘下にあり、ブランドの合理化が進められる中で、優先されたのはMG。1935年のホーネット・スペシャルは、年末に限られた数が提供されるに留まった。

セミオーダー・ボディのスポーツカー

筆者の父は、新しいMGの影になっても、ホーネット・スペシャルを誇り高く乗っていたに違いない。今回お集まりいただいた、5台のオーナーと同様に。セミオーダー・ボディを架装する独自性の高いスポーツカーを、心のままに楽しんでいたはず。

彼が乗っていたのはサイクルフェンダーで、YG 875のナンバーが付いていた。今でもどこかの道を、元気に走っていたりするのだろうか。



ウーズレー・ホーネット・スペシャル・インターナショナル・ボディと、コルシカ・ボディ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

協力：ウーズレー・ホーネット・スペシャル・クラブ、ティム・グリーンヒル氏

ウーズレー・ホーネット・スペシャルのスペック（1932〜1935年／英国仕様）

英国価格：175ポンド（新車時／ローリングシャシーのみ）／4万ポンド（約792万円／現在）以下

生産数：2307台

全長：3480mm以上（ボディによる）

全幅：1372mm以上（ボディによる）

全高：−mm

最高速度：120km/h

0-97km/h加速：−秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：597kg（ローリングシャシーのみ）

パワートレイン：直列6気筒1271cc 自然吸気SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：45ps（1934年式）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動