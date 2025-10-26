大丸梅田店、万博オフィシャルストアの“今後”を発表「生まれ変わります」 店舗面積を拡大・万博の思い出を伝えるコーナー【全文】
大丸梅田店は26日、5階の「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア」の今後について発表した。
【画像】大丸梅田店、万博オフィシャルストアが「生まれ変わります」発表
万博閉幕（10月13日）後も「ミャクミャク」などが大人気。「5階＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア＞は、10月14日（火）以降もひきつづき営業いたします」とした上で、「また、11月1日（土）より店舗面積を拡大し、大阪・関西万博の思い出をお伝えするコーナーを設けたストアに生まれ変わります」と説明した。
「なお、10月29日（水）・30日（木）・31日（金）の3日間は移設のため休業いたします。ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます」とした。
混雑緩和・安全のため、10月4日から当面の間、入場整理券を配布している（開店前は9時15分から45分まで1階・南ゲート広場、開店後は5階）。
■大丸梅田店 発表全文
5階＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア＞は、10月14日（火）以降もひきつづき営業いたします。
また、11月1日（土）より店舗面積を拡大し、大阪・関西万博の思い出をお伝えするコーナーを設けたストアに生まれ変わります。
なお、10月29日（水）・30日（木）・31日（金）の3日間は移設のため休業いたします。ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
店頭混雑の緩和とお客様の安全のため、10月4日(土)から当面の間、5階〈2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア〉への入場は、混雑状況に応じて入場整理券を配布させていただきます。開店前は9時15分から45分まで1階 南ゲート広場で配布します。開店後は5階にて配布いたします。
※多くのお客様のご来店により売場へのご入場、およびお会計までお時間をいただく場合がございます。あしからずご了承ください。
※ご入場にはおひとり様1枚の整理券が必要です。お連れ様もお揃いになった上で列にお並びいただき、整理券をお取りいただくようお願いいたします。
※整理券はあくまでストアへの入場をお約束するものであり、商品の入荷状況によってはご希望の商品をお買い求めいただけない場合がございます。
※混雑状況によっては開店後でも整理券の配布を中止し、フリー入場に切り替えてご案内いたします。
※10月29日（水）・30日（木）・31日（金）の3日間は休業のため整理券を配布いたしません。
株式会社 大丸松坂屋百貨店
【画像】大丸梅田店、万博オフィシャルストアが「生まれ変わります」発表
万博閉幕（10月13日）後も「ミャクミャク」などが大人気。「5階＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア＞は、10月14日（火）以降もひきつづき営業いたします」とした上で、「また、11月1日（土）より店舗面積を拡大し、大阪・関西万博の思い出をお伝えするコーナーを設けたストアに生まれ変わります」と説明した。
混雑緩和・安全のため、10月4日から当面の間、入場整理券を配布している（開店前は9時15分から45分まで1階・南ゲート広場、開店後は5階）。
■大丸梅田店 発表全文
5階＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア＞は、10月14日（火）以降もひきつづき営業いたします。
また、11月1日（土）より店舗面積を拡大し、大阪・関西万博の思い出をお伝えするコーナーを設けたストアに生まれ変わります。
なお、10月29日（水）・30日（木）・31日（金）の3日間は移設のため休業いたします。ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
店頭混雑の緩和とお客様の安全のため、10月4日(土)から当面の間、5階〈2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア〉への入場は、混雑状況に応じて入場整理券を配布させていただきます。開店前は9時15分から45分まで1階 南ゲート広場で配布します。開店後は5階にて配布いたします。
※多くのお客様のご来店により売場へのご入場、およびお会計までお時間をいただく場合がございます。あしからずご了承ください。
※ご入場にはおひとり様1枚の整理券が必要です。お連れ様もお揃いになった上で列にお並びいただき、整理券をお取りいただくようお願いいたします。
※整理券はあくまでストアへの入場をお約束するものであり、商品の入荷状況によってはご希望の商品をお買い求めいただけない場合がございます。
※混雑状況によっては開店後でも整理券の配布を中止し、フリー入場に切り替えてご案内いたします。
※10月29日（水）・30日（木）・31日（金）の3日間は休業のため整理券を配布いたしません。
株式会社 大丸松坂屋百貨店