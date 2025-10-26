タレントのマツコ・デラックス（53）が26日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。テレビ業界について物申す場面があった。

この日は「永野プレゼンツ！テレビをもっと良くしよう討論会2025！」。お笑いタレントの永野がMCの明石家さんまとマツコにプレゼンする形で徹底討論した。

永野は「街ブラ番組の禁止」を提案。「街ブラが悪いんじゃなくて多すぎる」と意見すると「それは俺の意見と同じ。多すぎる」とさんま。マツコは「本当にブラブラすりゃいいと思ってない？街ブラ行ってるやつらも。もう、むさくないやつらがとりあえず街ブラ番組作ってんのよ」と苦言を呈した。

終盤には「あたしさ、ゴルフ場の運転手さんの待合室とかライブカメラ付けてほしいんだよね。ああいう偉い人たちの運転手さんが集まってるところ興味あるよね」と語り「そういうのテレビやったら？どうせ世の中にカメラを出すんだったら」と“街ブラ代替案”を提案。これにはさんまも「あぁ〜!!」と納得の様子。

さらに「さんまさんとかも思うんだけどさ、楽屋が一番面白くない？芸能人楽屋テレビとかやればいいのに」と続けると、さんまは「そういうて、明石家テレビで楽屋トークコーナー作ったんですよ。カメラ回った瞬間（間）寛平、（村上）ショージ、何にも面白いこと言わんかった」と失敗談を語りスタジオを笑わせた。