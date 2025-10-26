¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÏ¿Þ¤Ë°ìÉ®½ñ¤¡ª¡©²Æì¤äº´ÅÏÅç¤Þ¤Ç¡Ä¹ñÎ©»Ô¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿à¾®¤µ¤ÊÆüËÜÎóÅçá¤Ë¾Î»¿¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö2»þ´Ö¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×
¹ñÎ©»Ô¤ÎÃÏ¿Þ¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¾®¤µ¤ÊÆüËÜÎóÅç¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÎ©»Ô¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÆüËÜÎóÅç¡ª
¤³¤ì¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ¿Þ¾å¤ËÆ»¶Ú¤Ç¥¢¡¼¥È¤òÉÁ¤¯¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¡¼¥È¡×¡£ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»Ô¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤Ë¾®¤µ¤ÊÆüËÜÎóÅç¤òÉÁ¤¤¤¿Åê¹Æ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢14Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ïµ÷Î¥¤ä»þ´Ö¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢22km¤ÎÆ»Äø¤òÁöÇË¤·¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ç"ÆüËÜ°ì¼þ"¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¼ç¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ä¥Þ¥é¥½¥ó¤â¹Ô¤¦»ÍÊý¤µ¤ó¡Ê@yomo_tri¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¡¼¥È¤ÎÊýË¡¤Ï¡©
»ÍÊý¡§¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ëSrava¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òGARMIN¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¤ÎForerunner955¤È¤¤¤¦¡¢GPS¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼ÀìÍÑ¤ÎÏÓ»þ·×¤ËÅ¾Á÷¤·¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅöÆü¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤ä¿´¹½¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÍÊý¡§¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë°Ê³°¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤â¤Ê¤¯»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Ç¤¹¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¾®Àî¤ä¸ø±à¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÈ¯¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤êåºÎï¤ËÆüËÜÃÏ¿Þ¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ë¡¼¥È¤òÉÁ¤¯¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
»ÍÊý¡§ÉÁ¤¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¡¢²¼½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ê»Ò¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯Æ»Ï©¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎÊý¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥Ã¥È³¨¤ä¡¢°ìÉ®½ñ¤¤Î±þÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£²¼½ñ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥ë¡¼¥È¤¬½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ñ¤½ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£°õºþ¤ä¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤¬ÊÝÂ¸¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÅöÆü¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜÃÏ¿Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÁö¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ¿Þ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¾Åç¤äÅç¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Î¼·ÈøÏÑ¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ÆÅ·ºÍ¡×¡Ö2»þ´Ö¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÃÏ¿Þ¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢22km¤ò2»þ´Ö¤ÇÁö¤ë¤Î¤âÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥³¡¼¥¹°Ê³°¤âÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ËËþ¤Á¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¡¼¥È¡£¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë