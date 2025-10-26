『ウィキッド』×「LUSH」がコラボ！ エルファバやグリンダから着想を得たバスグッズが登場
英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」は、11月6日（木）から、2026年3月に公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーション商品「Wicked × Lush」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売。公式アプリでは、10月24日（金）より、予約受付を開始した。
【写真】鮮やかなグリーン！ エルファバモチーフの商品も
■コラボ商品は全11種類
今回発売される「Wicked × Lush」は、魔法に満ちたオズの国を象徴するキャラクター、エルファバやグリンダをはじめ、人気キャラクターたちから着想を得たアイテム全11種類。
ラインナップには、砂糖のように甘く花のように香るバスボム「グリンダズ ウェディングドレス」や、悪い魔女が再び空を舞う様子をイメージしたボディスクラブ「エルファバズ レア」など、邪悪（Wicked）なほどに魅力的なバスグッズが並ぶ。
そのほか、ソープ「キアモ・コ キャッスル」や、ボディスクラブ「スケアクロウ」、ボディスプレー「ウィー ビリーブ イン グリンダ」、バブルバー「チステリー」といった、作品の世界観が楽しめる個性豊かなアイテムもそろう。
さらに、公式アプリ会員「Lush Club」限定で爽やかなベルガモットとジューシーなグレープフルーツが香るソープ「オール ローズ リード トゥ オズ」も用意される。
