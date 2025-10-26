ÅÅ·â°úÂà¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é10Ç¯...à0ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼á48ºÐÇÐÍ¥¤Î²ÖÂ«¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤Ã¤Æ¤À¤±¤ÇÁþ¤·¤ß¤¬Ê¨¤¯¤Î¤Ë...¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÇ®ÎÌ¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡2015Ç¯¤ËÅÅ·â·ëº§¡¢17Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¤òºÊ¤Ë»ý¤Ä48ºÐÇÐÍ¥¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÂè1¡¦2ÏÃ¥²¥¹¥È ÁÒ»ý¿¿¿ÍÌò »³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±éÃæ¤ÎÅ·³¤Í´´õ(58)¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤(71)¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»³ËÜ¹Ì»Ë(48)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È»³ËÜ¹Ì»Ë¤È·ëº§¤·¤¿ËÙËÌ¿¿´õ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö»³ËÜ¹Ì»Ë¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËËÙËÌ¿¿´õ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¤ë¤Î¤¦¤é¤ä¤Þ¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦ ÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¹¬¤»¤¸¤ã¤ó¤º¤ë¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉËÙËÌ¿¿´õ¤ÎÃ¶Æá¤Ã¤Æ¤À¤±¤ÇÁþ¤·¤ß¤¬Ê¨¤¯¤Î¤ËÎÉ¤¤±éµ»¤¹¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤íÃË¤É¤â¡×¡Ö»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¤ÎËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤·¡¢½ªËë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢0ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éÆý»ù¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2015Ç¯¤ËÅö»þ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙËÌ¿¿´õ¤È·ëº§¡£ËÙËÌ¤Ï17Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£